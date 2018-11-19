Buhara'dan Konya'ya İrfan Mirası Sempozyumu tamamlandı

Buhara'dan Konya'ya İrfan Mirası ve XIII. YY. Medeniyet Merkezi Konya Uluslararası Sempozyumu İnce Minareli Medresede gerçekleştirilen kapanış oturumuyla sona erdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş tarafından yönetilen kapanış oturumunda konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yurt dışından ve yurt içinden katılan bilim adamlarına teşekkür ederek bu ve benzeri organizasyonların öneminden bahsetti. Rektör Şeker, özellikle Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin akademik alanda da gelişmeye başladığını ve bu minvalde Konya ile Buhara'nın kardeş şehir olmasının da Konya'nın bu ilişkilerdeki rolünü önemli kıldığını söyledi. Sempozyumda yerli ve yabancı konuklar söz alarak irfan mirasının öneminden ve özellikle uluslararası toplantıların bilimsel ve kültürel katkılarından bahsetti.

Buhara Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Kadirov Necmettin Erbakan Üniversitesi ile akademik işbirliği protokolü imzaladıklarını ve bunun gelişerek devam etmesini arzu ettiklerini belirtti.

Prof. Dr. Abdülhekim Şeri Cüzcani ise, irfan mirasının gündeme getirilmesinin İslam dünyasında günümüzde yaşanan aşırılıklara çare bulmada önemli olduğunu, İslam'ın sahih yorumunun irfanı dikkate almadan yapılamayacağını ifade etti.

Programa Mağrib'den katılan Prof. Dr. Abdürrahim Alami, Konya'nın tarihte Orta Asya ile Endülüs ilim geleneklerinin birleştiği bir merkez olduğunu ve günümüzde de bu rolünü devam ettirmesinin son derece mühim olduğunu ve kuzey ve güney İslam dünyasını buluşturan toplantılar tertip edilmesinin faydalı olacağını kaydetti.

Özbekistan Televizyonu Direktörü Abdurozık Halimqv da, Özbekistan ile Türkiye arası ilişkilerdeki gelişmelerin öneminden bahsederek bu sempozyumdaki bildirilerin hem Özbekçe hem Türkçe olarak yayımlanmasının önemine işaret etti.

Akademik değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, sempozyumun ana hatlarıyla başarılı geçtiğini söyledi.

Tertip heyeti adına söz alan Doç. Dr. Murat Şimşek ise, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve görevlilere teşekkür ederek, irfan kavramının insanın Allah'ı, kendini ve alemi tanımasını ifade eden İslami ilimlerin anahtar kavramlarından olduğunu, irfan, arif, marifet, örf, tearuf, maruf vb. birçok kelimenin aynı kökten gelip insanın manevi yönü yanında insanlar arası barışa yönelik iletişim ve etkileşimlerle de yakından ilgili olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi adına söz alan KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu da, Türkiye-Özbekistan ve özellikle de Konya -Buhara arasındaki ilişkilerin gelişmesinin son derece önemli olduğunu ve bu tür faaliyetlerin devam edeceğini vurguladı.

Program, konuşmaların ardından İnce Minareli Medrese önünde fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.