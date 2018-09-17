Bürokratlar Selçuklu'nun sembol mekanlarını gezdi

Konya'da idari görevlerde bulunan bürokratlar Selçuklu'nun sembolü haline gelen mekanlarını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmac'nın ev sahipliğinde gezdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Sille Baraj Park'ta başlayan gezi programına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gündüz, Tüketici Mahkemeleri ve Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen katıldı.

Selçuklu için simge olan yerlerin gezildiği programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya katılımcılar adına teşekkür eden Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, “Yeni görev aldığım Selçuklu Kaymakamlığı'na böyle bir gezi ile başlamış olmak hem bilgi sahibi olmamıza hem de sizlerle kaynaşmamıza vesile oldu. Ev sahipliği için Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ediyorum. Büyük bir nüfusa sahip olan Selçuklu'ya hizmet ederken iş birliği ve uyum içerisinde çalışacağız ve Selçuklu'ya layık bir çalışma içerisinde olacağız” dedi.

“Uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Selçuklu her geçen gün büyümeye ve kendini yenilemeye devam ediyor. Siz değerli misafirlerimize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Göreve yeni başlayan Selçuklu kaymakamımıza ve diğer idareci arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Daha önce uyum ve iş birliği içerisinde çalıştığımız kaymakamlığımızla kaldığımız yerden Selçuklu'ya hizmet etmeyi ön planda tutarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.