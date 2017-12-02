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02 Aralık 2017 19:37

Bursaspor’a Konya’da coşkulu karşılama

Süper Lig’de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Konya’ya geldi.

Bursaspor’a Konya’da coşkulu karşılama

02 Aralık 2017 19:37

Yeşil-beyazlı kafileyi havaalanında bir grup taraftar meşale ve coşkulu tezahüratlarla karşıladı.


Süper Lig’in 14. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Konya’ya geldi. Yenişehir Havaalanı’ndan saat 17.00’de özel uçakla Konya’ya hareket eden kafile, saat 18.00 sıralarında havaalanına iniş yaptı. Bursaspor Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri, Bursaspor’un basketbol takımı ve U21 takımının da yer aldığı kafileyi havaalanında bir grup taraftar meşale ve coşkulu tezahüratlarla karşıladı.


Yeşil-beyazlı taraftarlar, Emmanuel Badu’nun da doğum gününü tezahüratlarla kutladı. Badu da taraftarlara alkışla karşılık verdi.


Kafile daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.




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