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25 Ağustos 2018 08:12

Büyük yangının zararı havadan görüntülendi

Konya’da Marangozlar Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde başlayan ve yakındaki iş yerlerine de sıçrayarak büyüyen yangının verdiği büyük çapta zarar havadan görüntülendi.

Büyük yangının zararı havadan görüntülendi

25 Ağustos 2018 08:12


Yangın, dün saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’nde bulunan Mar-San Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya dekorasyon fabrikasında başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerini sardı. Yangın büyüyerek bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. Yangında ahşap, kimyasal ve plastik sanayinden oluşan ürünlerin üretildiği 9 iş yeri zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Konya 3. Ana Jet Üssü, Organize Sanayi Bölgesi, Orman Bölge Müdürlüğünden de söndürme ekipleri, TOMA’lar ve Orman Genel Müdürlüğünden gönderilen yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yangına toplam 91 araç ile 210 personel müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangının verdiği zarar havadan görüntülendi


Yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında tamamen kullanılamaz hale gelen iş yerleri ve malzemeler adeta küle döndü. Yangında fabrika içinde bulunan bir kamyonet ve forklift tamamen kullanılamaz hale gelmesi dikkat çekti. Yangında küle dönen fabrikanın yakınında bulunan bir iş yerinin dışında bulunan seramik malzemeler de zarar gördü. Yangının sanayi sitesine verdiği zarar ise havadan görüntülendi.




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