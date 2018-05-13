Büyükhelvacıgil, Hizmet Şeref Belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı

Törende Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de, 20 yıllık delege olarak plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

TOBB’da düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Türk iş dünyasının yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen törende, TOBB’daki 10’uncu, 20’inci ve 30’uncu yılları dolayısıyla delegelere hizmet şeref belgesi takdim edildi. Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de, 20 yıllık delege olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Hizmet Şeref Belgesini ve Plaketini aldı.

Törenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmet şeref belgesi takdim edilen birlik üyelerini tebrik ederek, "Bu toplantı vesilesiyle iş dünyamızın vereceği güçlü mesajların, ekonomimizle ilgili olumsuz algılar oluşturmaya çalışanlara en güzel cevabı oluşturacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oda ve borsa başkanları ile TOBB Delegelerine "Ben sandığa, seçime, temsile inanan birisiyim. Üyelerinizin oylarıyla sandıktan çıkan sizlerin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum” şeklinde hitap ederek şunları söyledi: “Bizim gözümüzde ülkemizin reel ekonomisini, üretimini, yatırımını istihdamını, 81 ilimizin oda, borsa yönetim kurulu ve meclis başkanlarıyla genel sekreterlerinden oluşan işte bu hazırun temsil ediyor. Bunun için bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesinin altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz. Bizim bakacağımız tek yer işte burasıdır. Buradaki kardeşlerimizin yüreğidir, umududur, beklentisidir."

“El birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık”

Törenin açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, plaket alan iş dünyası insanlarının kıymetlerini her zaman minnet ve takdirle anacaklarını söyledi. Onların emekleri ve gayretleriyle, Oda ve Borsaların, reel sektörün asli hizmet merkezleri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Kurumsal hizmet kapasiteleri büyüdü, dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştü. Dijital Oda-Borsa devrimi gerçekleştirdik, tek durak ofis haline geldik. Odalarımız ve Borsalarımız geliştikçe, özel sektörümüze daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını sağladılar. Böylece memleketimiz daha çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam kazandı. Tüm bunları, el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık. Allah, bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri döken, herkesin başarılarını daim kılsın” dedi.

Büyükhelvacıgil’den teşekkür mesajı

Teşekkür mesajı yayımlayan Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, “Türk iş dünyası olarak ülkemizin en zor günlerinde dahi üretimden vazgeçmedik. Bundan sonra da yılmadan, usanmadan, engelleri tek tek aşarak üretmeye, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin daha müreffeh bir ülke haline gelebilmesi için Türkiye iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB camiası altında hep birlikte yeni hedeflere doğru yürümeye devam edeceğiz. Bizleri her zaman yüreklendiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımıza ve Sayın TOBB Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.