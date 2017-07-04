TÜBİTAK Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Konya Bilim Merkezi’nin hayatına geçirilmesinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük emeği olduğunu belirterek, bundan sonra da işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye’de TÜBİTAK desteğiyle yapılan ilk bilim merkezinde ortaya konan çabanın imzalanacak protokolle devam edeceğini ve bunun da bir ilk olduğunu kaydeden Prof. Ergin, “TÜBİTAK ve Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluklarının ne olacağını belirleyen bir protokole imza atıyoruz. Konya Bilim Merkezi değil Türkiye, dünya çapında büyüyecek. İşbirliği nedeniyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Yeni bir süreç başlıyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Konya Bilim Merkezi’nin şehre kazandırılması sürecinde ve yönetiminde kolektif bir iradenin ortaya konulduğunu belirterek, bunun Türkiye’ye örnek olacak yerel bir oluşum olduğunu dile getirdi. Konya Bilim Merkezi’nin Türkiye’deki ilk bilim merkezi olarak açıldıktan sonra sürekli gelişmesi, sürdürülebilir olması için imzalanacak protokolün önemli olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Bu protokol sürdürülebilir başarıyı yakalama açısından yeni bir süreç başlatmış oluyor. Konya’da eğitim ve bilim alanındaki gelişmeler aslında tarihi geçmişin yeniden canlanmasına işaret ediyor. Bilim Merkezimiz de bu eğitim ve bilim şehri olma vasfına katkı yaptı. Bilim Merkezinin şehrimize kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanımıza, TÜBİTAK Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

- Ortak hizmet protokolü -

Konuşmaların ardından ortak hizmet protokolü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin tarafından imzalandı. Protokol, Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek çalışmaların verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından sergi tasarım, üretim, danışmanlık desteği, atölye ve laboratuvarların içerik geliştirme ve eğitim desteği, bilim festivalleri, konferanslar, çalıştay, sertifika programları, bilim söyleşileri gibi bilim merkezleri kapsamına giren konularda yapılacak etkinlikler hususunda işbirliğini kapsıyor.