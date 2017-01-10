Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 14:36

Büyükşehir ile İŞ-KUR arasında işbirliği protokolü imzalandı

Büyükşehir ile İŞ-KUR arasında işbirliği protokolü imzalandı

10 Ocak 2017 14:36

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürlüğü arasında 31 ilçeye yönelik; girişimcilik kursları, meslek edindirme kursları, kişisel gelişim kursları ve unutulmaya yüz tutmuş sanatlarla ilgili kursların açılması protokolü imzalandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, 2004 yılından bu yana 411 bin kursiyere eğitim veren KOMEK’in her geçen gün büyüdüğünü belirterek, bu süreçte İŞ-KUR ile ortak projeler de yürüttüklerini söyledi. İmzalanan protokol ile 31 ilçede girişimcilik, unutulmaya yüz tutmuş meslekler ve meslek edindirme kursları açılması konusunda birlikte hareket edeceklerini kaydeden Kılca, KOMEK ve ASEM’leri güçlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi.
Konya Çalışma ve İŞ-KUR İl Müdürü Emrah Keleş de Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğine devam ettiklerini belirterek, vatandaşlara daha etkin hizmet verebilmek amacıyla geliştirilen işbirliğinin yeni ufuklar açacağını ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca ile İŞ-KUR İl Müdürü Emrah Keleş arasında; işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması, işsizlik sorununun sosyal etkilerinin azaltılması, katılımcıların kendi işlerini kurmaları için gerekli olan sertifikaları vererek iş hayatına girecek girişicileri eğitmeyi amaçlayan protokol imzalandı. KOMEK’lerden sorumlu Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu’nun da hazır bulunduğu protokol ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve İŞ-KUR İl Müdürlüğü arasında girişimcilik kursları, meslek edindirme kursları, kişisel gelişim kursları ve unutulmaya yüz tutmuş sanatlar ile ilgili kursların açılması imza altına alındı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
3
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    0°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç