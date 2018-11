Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başında

Konya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında Konya genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için 24 saat çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kışa hazırlık için ekip ve araç filolarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, Konya genelindeki sorumluluk alanlarında kar ve buzlanmaya karşı tüm görev başında olduğunu kaydetti.

"7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz"

Konya merkezdeki hazırlıklar kapsamında şehrin 25 farklı noktasında kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin görev yaptığını kaydeden Altay, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız şehir merkezinde 25 noktada Acil Müdahale ekiplerini hazır bekletiyor. Yine 6 bin ton tuz ve bin ton buz çözücü-önleyici solüsyonumuz hazır. Personelimiz kar yağışı esnasında şehir içi ana arterler, şehirlerarası bağlantı yolları, eğitim, sağlık kuruluşları ile diğer önem arz eden yollar başta olmak üzere şehir genelinde gece gündüz çalışarak yollarımızın açık kalmasını sağlıyor” dedi.

"Bin 900 personelle sahadayız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinin yanı sıra Konya'nın 31 ilçesinde de Konya Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin yanı sıra muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini aktararak, “Merkezin yanı sıra 28 ilçemize hizmet veren 7 bölge şefliğimizde personelimiz ve ekipmanlarımızla vatandaşımızın hizmetindeyiz. Yoğun kar yağışı esnasında herhangi bir olumsuzluğun oluşması ihtimaline karşı mahalleye dönüşen 45 köyümüze traktörlere takılmak üzere kar bıçakları verdik. Bu kapsamda verilen kar bıçağını takarak kar temizlemede ilk müdahaleyi yaparak çalışacak traktörlerin yevmiyeleri belediyemiz tarafından karşılanacak. Kış çalışmalarında merkez ve ilçelerde 1. 900 personel ve 400 araçla hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Altay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin de ana arterlerdeki kaldırımlarda, şehir meydanlarında, parklarda, hastane, okul ve cami gibi kamu tesislerinde, yaya üst ve altgeçitler ile yürüyüş yollarında kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yapacağını dile getirdi.

"Kış Acil Çağrı Merkezi 444 55 42"

Yoğun kar yağışı esnasında vatandaşların her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir Belediyesi'nin Acil Çağrı Merkezi'ne 444 55 42 nolu numaradan ulaşmalarını isteyen Altay, “Vatandaşlarımız Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere her an ulaşabilir ve yardım talep edebilirler. Hemşehrilerimizin talepleri kayda alınarak anında dönüş yapılacak ve gereken yapılacak. Ancak zaman zaman asılsız ihbarlar da oluyor. Yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerimiz de bu sebeple mağduriyet yaşayabiliyorlar. Bu konuda ricamız, vatandaşlarımız bu konuya biraz daha hassasiyet göstersinler” dedi.