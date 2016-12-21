Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı görev başında

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da yoğun olarak devam eden kar yağışı ve buzlanmanın günlük hayatı etkilememesi merkez ve tüm ilçelerde gerekli çalışmaları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kar ve buzlanmaya karşı Konya merkez ve tüm ilçelerde görev yapmak üzere 28 ayrı noktada Acil Müdahale Ekipleri bulunduğunu belirterek, ekiplerin Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda 24 saat boyunca tuzlama, solüsyon, kar kürüme ve kaldırımları temizleme çalışması yürüttüğünü dile getirdi.

Bin 151 personel 24 saat çalışıyor

Konya merkezde ve Yeni Büyükşehir Yasası ile merkeze bağlanan mahalle yollarında Fen İşleri Dairesi’ne bağlı 7 bölge şefliğinde çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğünü, ana arterlerin açık tutulduğunu kaydeden Başkan Akyürek, Konya genelinde Büyükşehir’e bağlı bin 151 personelin 332 araçla 24 saat çalıştığını ifade etti. Ekiplerin kar yağışı başlamadan, özellikle gece sabaha kadar solüsyon ve tuzlama çalışması yaptığını, mesai saatleri içinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, trafiği sıkıntıyı sokmayacak şekilde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Akyürek, alt ve üst geçitler, kavşak noktaları ve rampalarda solüsyon kullanıldığını, Büyükşehir sorumluluğundaki ana caddelerde tuzlama yapıldığını ifade etti.

Konya’da kapalı yol bulunmuyor

Büyükşehir sorumluluğundaki ilçe ve mahalle yollarında da kar küreme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Akyürek, Konya’da herhangi bir kapalı yol bulunmadığını söyledi. Yapılan çalışmalarda Valilik başta olmak üzere kamu kurumları, belediyeler, 112 Acil Servis gibi kuruluşlarla koordineli olduklarını, gelen talepleri karşıladıklarını belirten Başkan Akyürek, Acil Müdahale Ekiplerinin yanı sıra; kar temizleme ekiplerinin de sabah erken saatlerden itibaren kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yol Yönetim Merkezi’nde Türkiye’de ilklerden olan Buzlanma Takip Sistemi’ni de aktif olarak kullandıklarını hatırlatan Başkan Akyürek, sistem ile şehir merkezindeki bazı noktalardan asfalt sensörleriyle bilgi akışı sağlanarak buzlanmanın önüne geçildiğini belirtti.

Toplu ulaşım araçları tercih edilmeli

Yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde sürücülerin kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları, zorunlu olmadıkça özel araçları yerine toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri önem arz ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kar yağışından kapanan yollar ve olumsuz kış koşullarının ihbar edilmesi için 444 55 42 numaralı acil çağrı hattını kullanıyor. Bu numaradan 24 saat boyunca Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’nin nöbetçi ekiplerine ulaşılabiliyor.