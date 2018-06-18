Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri bayramlaştı

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, tüm personelin bayramını tebrik etti. Bayramlaşma vesilesiyle oluşan görüntünün görülmeye değer çok güzel bir manzara oluşturduğunu belirten Sorgun, “İşçisiyle, memuruyla, sözleşmelisiyle, şirket elemanıyla, idarecisiyle, muhtarıyla işte Konya böyle. Biz birlikte Konya’yız elhamdülillah. Çok güzel bir Ramazan iklimi ve güzel bir bayram yaşadık. Ama ne yazık ki ülkemizin bazı illerinde istenmeyen hadiseler oldu. Bize şu birlikteliği ve bayramı çok görmek isteyenler var. Ama Allah’ın izniyle Konya böyle olduktan sonra milletimiz arkamızda durduktan sonra kimse bizim birliğimizi asla bozamayacak” şeklinde konuştu.

“Konya, Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi olduğunu ifade ederek, “Ramazan’da Konya’nın caddeleri, sokakları adeta oruç tutuyor. Çok güzel organizasyonlarla Ramazan’ı ihya ettik. Özellikle belediyelerimizin geleneği haline gelen mahalle iftarlarıyla 500 binin üzerinde vatandaşımızla birlikte ekmeğimizi bölüştük. Ramazan ruhuna uygun şekilde iftar sofralarında birlikte olduk. Hem Ramazan’da hem bayramda Konya’nın bu güzellikleri yaşamasına vesile olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Konya’nın geleceğini hep birlikte inşa etmek için gayret edeceğiz”

Konya’da belediyeciliğin bir gelenek olduğunu, bu geleneği sürdürmenin kendilerine nasip olduğunu kaydeden Başkan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdiye kadar hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza ve son 14 yıldır Konya’mıza çok büyük hizmetlerde bulunmuş Tahir Akyürek başkanımıza şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Böyle mübarek bir şehre hizmet etmek hepimiz için gurur kaynağıdır. Konya belediyeleri Türkiye’ye örnek gösterilen belediyelerdir. Özellikle Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük coğrafi alanına sahip belediyesinde birlikte hizmet ediyoruz. Konya’nın neresine giderseniz gidin belediyelerin çok önemli yatırımlarına şahitlik ediyoruz. Bu çalışmalarda hepinizin emeği ve katkısı çok büyük. Çünkü biz bir aileyiz. Bir taraftan ailelerimizin geçimini sağlıyoruz, bir taraftan da böyle mübarek bir beldeye hizmet ediyoruz. Belediyecilik her gün yeni bir şeyler söylemektir. Konya’nın geleceğini hep birlikte inşa etmek için gayret edeceğiz.”

“Bu şehre hizmet etmek Allah’ın bir lütfudur”

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, “14 yıl şehrimize hizmet etme imkanını bize bahşeden Cenabı Hakk’a hamd ediyorum. Çünkü burası Selçuklu payitahtı, Mevlana şehri, medeniyetimizin merkez şehirlerinden birisi. Bu şehre hizmet etmek Allah’ın bir lütfudur. Güzel hizmetlerimiz oldu. İyi niyetle, samimiyetle gayret gösterdik. Bu vesileyle bugüne kadar şehrimize hizmet eden belediye başkanlarımıza ve tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Belediyecilerin görevi insanların işinin kolaylaştırılmasıdır”

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Belediyecilerin bir tek görevi var; insanların işinin kolaylaştırılması. Onun için Ramazan’da birliğin beraberliğin sağlanması için yarım milyondan fazla insanımızla bir araya gelindi. Burada bulunan ekipten birçoğu küreğini ve elindeki malzemeyi bayram namazında bıraktılar. İnsanların işleri kolaylaşsın diye. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Ramazan çok bereketli geçti”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ramazan ayının başından itibaren çok farklı buluşmalar gerçekleştirdik. Hem iftar buluşmaları hem teravihler hem sahurlar. Bunun yanında Selçuklu’da 150 bin vatandaşımızla görüşme imkanı oldu. Ramazan çok bereketli geçti. Bizim için çok daha farklı ve güzel bir buluşmadayız. Böyle bir buluşmayı tertip ettikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Ne mutlu bu şehre hizmet edenlere”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Ne mutlu bu şehre hizmet edenlere ve bu şehirde yaşayanlara. Tarihten gelen o engin zenginliğiyle bugün yine huzur ve irfan şehri Konya’mız güzel bir Ramazan’ı ve bayramı idrak etti. Geçmişten bugüne kadar bu şehir için emek verenlere ne kadar teşekkür etsek az. Güzel bir gelenek oluşmuş ve bugünün nöbetinde olan bizler de bunu devam ettiriyoruz. İnşallah kıyamete kadar da bu şehir bu güzelliği taşır” şeklinde görüş belirtti.

“Medeniyetimizin başkenti Konya’yı ihya ediyorsunuz”

Programa katılan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Sizler eli öpülesi insanlarsınız. Medeniyetimizin başkenti Konya’yı ihya ediyorsunuz. Alın teriniz ile suluyorsunuz, emek veriyorsunuz ve Konya’yı modern bir şehir haline getiriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi her zaman öncülük yapmış bir belediyedir. Taşeron meselesinde de Tahir Bey başta olmak üzere Uğur Bey’e huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi. Bütün belediye çalışanların bayramını tebrik eden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay da Konya’nın çok farklı ve güzel bir şehir olduğunu belirterek, bu güzel ülkeye, bu güzel şehre hizmet etmenin şeref olduğunu söyledi. Meram Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Asım Güney’in de hazır bulunduğu programın sonunda protokol mensupları hep birlikte belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bem- Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Asım Güney belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı.