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27 Şubat 2018 13:52

Büyükşehir sorumluluğundaki 83 gölet sulama sezonuna hazır

Tarımsal desteklerini her yıl artırarak sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki sulama göletleri yüzde 75’lik doluluk oranı ile sulama sezonuna hazır.

Büyükşehir sorumluluğundaki 83 gölet sulama sezonuna hazır

27 Şubat 2018 13:52


Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla 31 ilçede gerçekleştirdiği sulama yatırımları çiftçinin yüzünü güldürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelerde 20 adet sulama göletini hayata geçirdiklerini belirterek, geçtiğimiz yıllarda yapılanlarla birlikte Büyükşehir sorumluluğundaki sulama göleti sayısının 83’e ulaştığını dile getirdi. Göletlerin tarımsal üretime büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Akyürek, 83 gölette bu yılki doluluk oranının yüzde 75 seviyesinde olduğunu, göletlerin sulama dönemine hazır olduğunu ifade etti.



87 bin 500 dekar tarım arazisi sulanıyor


83 göletin 51’nin sulama göleti, 32 tanesinin de hayvan içme suyu göleti olduğunu hatırlatan Başkan Akyürek, bu göletlerin toplam su depolama hacminin ise 53 milyon metreküp olduğunu dile getirdi. Söz konusu göletlerin 87 bin 500 dekar tarım arazisini sulandığını kaydeden Başkan Akyürek, Büyükşehir’e bağlı sulama göletleri ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayan göletlerinden toplamda 13 bine yakın çiftçi ailesinin istifade ettiğini ifade etti. Başkan Akyürek, çitçiye ve tarıma olan desteklerinin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.




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