Büyükşehir uluslararası öğrencilerle bir örnek proje daha başlattı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik “Uluslararası Öğrenciler Ülkelerini Tanıtıyor” programı başlatıldı. Konya merkez ve ilçelerdeki okullarda gerçekleştirilecek programlar kapsamında ilk uygulama Selçuklu ilçesinde bulunan Nene Hatun İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı. Konya’da lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler kendi ülkelerinin kültürel, tarihi, turistik, ekonomik, iklim, insan ve nüfus yapısı hakkında bilgi vererek görsel içerikli sunumlar yaptı. Genç öğrencilerin sunum esnasında etkin olmalarını sağlamak için, interaktif olarak soru sormaları, sahneye çıkmaları, konuya dahil olmaları sağlandı. Olumlu geri dönüşlerin alındığı etkinlikte gerek okul idaresinin memnuniyeti, gerek öğrencilerin aktif bir şekilde sahneye dahil olmaları eğlenceli bir atmosferin yaşanmasını sağladı. Proje ile Konya’nın dışa açılmasına yardımcı olmak ve öğrencilerin kültür coğrafyalarının genişlemesine katkıda bulunmanın yanı sıra öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerini artırarak hayal güçlerini, iletişim kurma becerilerini ve duygularını anlatabilme davranışlarını geliştirmesi hedefleniyor. Ayrıca Konya’da yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin geldikleri ülkelerin tanıtımına olanak tanıyarak şehirde yaşayanlar ile kaynaşmalarını sağlamak ve yetişmekte olan nesilleri birlik, beraberlik, din kardeşliği konularında bilinçlendirme de hedefler arasında yer alıyor.