Büyükşehir zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve refahı ile kamu düzeni için birçok uygulama yürüten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının, esnaf denetimlerini arttırarak sürdürdüğü belirtilerek, "Son aylardaki fahiş fiyat artışları ve etiketsiz ürün satışının yarı sıra logo kullanımı denetimlerini, 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde sıklaştıran Büyükşehir zabıta ekipleri, denetimlerin yanı sıra esnafa yönelik bilgilendirme çalışması da yürütüyor. Vatandaşın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimler, Konya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ve ilçe zabıta ekipleriyle birlikte gerçekleştiriliyor. Piyasa şartları dışında davranan işyerleri hakkında tutanak tutan ve ceza kesen zabıta ekipleri, denetimlerde esnafların ruhsat belgelerini ve satılan ürünlerin sağlık açısından uygunluğunu da kontrol ediyor. Büyükşehir zatıbası, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla denetimlerini sürdürecek" denildi.