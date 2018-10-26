Büyükşehir Zabıta ticari taksileri denetliyor

Denetimlerde, ücret tarifesi, çalışma ruhsatı ve taksimetre açılması gibi konularda kontroller yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Konya genelindeki toplu taşıma araçları ile ticari taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Şehrin birçok noktasında ticari taksileri durdurup kontroller yapan zabıta ekipleri, araçların taksimetrelerini, çalışma ruhsatlarını, ücret tarifelerini denetledi. Eksiklikleri bulunan ticari taksiler hakkında 1608 sayılı kanuna göre cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapılan denetim ve kontrollerde; orijinalin dışında aksesuar, yüksek sesli müzik dinleme gibi durumları da inceleyen zabıta ekipleri, yolculara da ticari taksilerle ilgili olarak şikayetlerinin olup olmadığını sordu. Vatandaşların mağdur olmaması için Konya genelinde faaliyet yürüten ticari taksilere yönelik denetimleri sürdürecek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta ekipleri, bunun yanında son dönemde ortaya çıkan fiyat artışları sonrasında işletmelere yönelik kontrollerini ve okul servis araçlarına yönelik denetimlerini de sürdürüyor.