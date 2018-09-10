Büyükşehir'den 26 noktaya bisiklet tamir istasyonu

Büyükşehir, bisikletlerin tamiri için de şehir merkezinde 26 noktaya bisiklet tamir istasyonu kurdu. İstasyonlarda bisiklet tamiri için kullanıma hazır aletler bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Güle Oynaya Camiye Gel projesinde 40 gün sabah namazına gelerek bisiklet almaya hak kazanan 44 bin 400 çocuk bisikletlerini almaya devam ediyor. Taşra ilçelerde Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği takvim doğrultusunda dağıtımlar devam ederken, 11 Eylül itibariyle merkezde de bisikletlerine kavuşacak çocuklar trafik konusunda bilgilendiriliyor.

“Bisiklet alan çocuklara kask hediye ediyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bisikletlerle birlikte çocuklara bir de kask hediye ettiklerini belirterek, “Bu konu son derece önemli. Çocuklarımızın daha güvenli bisiklet kullanımını sağlamak ve bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla çocuklarımıza kask dağıtımı yapıyoruz. Bu kasklar sayesinde gençlerimiz, çocuklarımız daha güvenli bisiklet kullanacaklar. Kask dağıtımının yanı sıra çocuklarımıza trafik konusunda da bilgilendirme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“26 noktaya bisiklet tamir istasyonu kuruldu”

Başkan Altay, daha sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımında yaşanabilecek olumsuzluklara anlık çözümler üretilmesi amacıyla şehrin 26 noktasına bisiklet tamir istasyonları kurduklarını söyledi. Altay, “Vatandaşlarımızın bisiklet kullanımı esnasında karşılaştığı teknik sorunları anında çözmek adına şehrin muhtelif noktalarında bisiklet tamir istasyonları kurduk. Bisiklet tamir istasyonlarımızın içinde kullanıma hazır alyan seti, anahtar takımı, tornavida seti, lastik söküp takmak için levyeler, şişirme pompası ve sadece bisikletlerde kullanılabilen pedal anahtar bulunuyor. Bu istasyonlarda sadece bisikletler değil engelli vatandaşlarımızın arabaları ile pusetleri de tamir edilebiliyor” dedi.