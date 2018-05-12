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12 Mayıs 2018 17:12

Büyükşehir’den Anneler Günü’ne özel konser

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kadınlar Topluluğu’nun katılımı ile “Anne ve Evlad” adlı özel bir konser programı düzenledi.

Büyükşehir’den Anneler Günü’ne özel konser

12 Mayıs 2018 17:12

Yoğun ilgi gören programda anneler için bestelenmiş eserler duygusal anlar yaşattı.


Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) Anneler Günü’ne özel unutulmaz bir konser programına imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kadınlar Topluluğu’nun katılımı ile “Anne ve Evlad” ismiyle Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleninde gerçekleştirilen konser yoğun ilgi gördü.


Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezin’de ki konser öncesi konuşan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kadınlar Topluluğu’nun Konya’ya her davetlerine icabet ettiğini belirterek, teşekkür etti. Köseoğlu, başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutladı.


Nebahat Konu Yılmaz’ın sanat yönetmenliğini yaptığı konserde topluluk birbirinden güzel 17 eser seslendirdi. Konserde özellikle Hicazkar makamındaki “Kulağımdan Gitmiyor Ninni Sesin” bestesi ile anneyi anlatan duygusal şarkılar izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürü Ercan Uslu ile çok sayıda davetlinin izlediği programın sonunda Altın Dokunuşlar Sergisi’nde bugüne kadar emek veren ve KOMEK’ten emekliye ayrılan öğretmenlere teşekkür belgesi takdim edildi.




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