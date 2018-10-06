Büyükşehir'den Doğanhisar'a 26 milyon liralık tarımsal destek

Başkanı Altay, vatandaş buluşmaları, yatırım incelemeleri ve çeşitli programlar için Doğanhisar ilçesini ziyaret etti. Doğanhisar programı kapsamında ilk önce esnaf ziyaretleri yapan, istişarelerde bulunmak için vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, yapımı devam eden şehir konağında da incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri yaptıklarını ve şu ana kadar 12 ilçede vatandaşla bir araya geldiklerini aktararak, “Doğanhisar'da hem yaptığımız yatırımları görelim hem de sizlerle hasbihal edelim istedik. Doğanhisar Şehir Konağımızın inşaatı başladı, mezbahanın ihalesi yapıldı ve onun da temel açma çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımız ve şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da tüm gayretimiz buna yönelik olacak” dedi.

“Tarımsal desteklerimiz devam edecek”

İlçelerin tamamında şehir konağı yaptıklarını belirten Başkan Altay, “İçerisinde yüzme havuzlarının bulunduğu ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezi hizmetinin verildiği Doğanhisar Şehir Konağımız da en kısa sürede tamamlanacak. Bir taraftan da tarımsal alanda kalkınma oluşturulması için de ciddi yatırımlar yapıyoruz. Sadece Doğanhisar'da 8 milyona yakın çilek fidesi dağıttık. Doğanhisar'a 26 milyon liraya yakın tarımsal destekte bulunduk. Bu desteklerin tamamına yakını buradaki insanların gelirlerine katkıda bulunmak amacıyla yapıldı. Biz insanlarımızın ilçelerinde yaşamalarına devam etmelerini arzuluyoruz ve bunun için de bir taraftan sosyal yaşamlarını geliştirirken diğer taraftan da öz gelirlerini arttıracak ve haneye giren geliri attırabilecek yatırımlar yapıyoruz. Sulama kooperatiflerine destekte bulunuyoruz, fide desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe programına katılan AK Parti Konya İl Başkanvekili Hasan Çiftçi ise, “Gelecek dönemlerde ülkemizde çok daha güzel şeyler olacak. Bunlar doğum sancılarıdır. Ekonomiyle, PKK ile ve daha birçok şeyle üzerimize geliyorlar. Ama bunların güçlü Türkiye önündeki son engeller olduğuna inanıyoruz. Bu engelleri de aştıktan sonra önümüzdeki yıllar Türkiye yılları olacaktır” diye konuştu.

AK Parti Doğanhisar İlçe Başkanı Ali Öztoklu da, Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar Doğanhisar'a büyük hizmetler yaptığını kaydederek, “Büyükşehir Belediyemiz bugüne kadar ilçemize 65 milyon liralık yatırım yaptı. Sulama yatırımları, Şehir Konağı, mezbaha ve prestij cadde gibi yatırımları oldu. Ben bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.