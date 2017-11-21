Büyükşehir’den Emirgazi ve Karapınar’a değer katan yatırımlar

Yoğun kar yağışı altında ilk olarak Emirgazi ilçesinde toplu ulaşımda kullanılacak yeni otobüsün ilçe filosuna kazandırılması programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, daha sonra Medeniyet Okulu açılış programında öğrencilerle bir araya geldi.

Medeniyet Okulu projesinin bir değerler eğitimi çalışması olduğunu ve Konya merkezle birlikte 31 ilçede sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Akyürek, tiyatrolarla, ünite dergileriyle, toplantı ve seminerlerle öğrencilere mesaj verildiğini kaydetti. Başkan Akyürek, “Bu mesaj medeniyetimizin mesajı. Türk-İslam kültürünün öğretilmesi ile ilgilidir. İyi insan olmak, vatanını ve milletini seven, inancına ve değerlerine bağlı, inanç ve değerlerinin unsurlarını taşıyan bireyler olmamız gerekiyor” dedi.

Emirgazi’ye 3 yılda 20 milyon TL’li yatırım

Emirgazi ilçesinin de Büyükşehir standartlarına kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Akyürek, “Öncelikle kurumsallaşmamızı gerçekleştirdik. Çevre düzenlemelerinden mezarlık bakımlarına, mahalle parklarından mahalle yollarına, su deposu yapımı, kuyu açımından kanalizasyon yatırımlarına, prestij cadde yatırımlarından halı saha gibi çalışmalara girmiş bulunmaktayız. Ziraat Odası ve Süt Birliği ile çalışmalarımız var. Emirgazi’ye de bir şehir konağı kazandıracağız” diye konuştu.

2004 yılında 174 otobüsle hizmet verirken filoyu güçlendirerek otobüs sayısını 500’e çıkardıklarını hatırlatan Başkan Akyürek, “72 yeni tramvay alımı başta olmak üzere doğalgazlı otobüslerle merkez toplu ulaşımında büyük bir yenilik yapmıştık. Yeni yasa sonrası 1 Nisan 2014’ten itibaren Konya’nın genelinde merkezle birlikte 800’den fazla toplu ulaşım aracıyla hizmet vermeye başladık. Yenileme çalışmamız da devam ediyor” diye konuştu.

Konya’nın 31 ilçesiyle bir bütün olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Emirgazi ilçesine 3 yılda yaklaşık 20 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getirdi.

“Tohum eleme selektörü ve silaj balyalama makinesi ilçeye hizmet veriyor”

Başkan Akyürek daha sonra Emirgazi Kaymakamı Salih Çiğdem, Belediye Başkanı Nurişen Koçak ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile birlikte ilçeye Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan Tohum Eleme Selektörü ve Silaj Balyalama Makinası yatırımlarını inceledi. Tesislerin Ziraat Odası işbirliğiyle hayata geçirildiğini belirten Başkan Akyürek, tesiste yaklaşık bin ton burada tohum elemesi yapıldığını, silaj paketlemede de 2 bin 700 balya yapıldığını kaydetti.

Emirgazi Kaymakamı Salih Çiğdem ve Ziraat Odası Başkanı İmran Yaman da destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.

Başkan Akyürek, ilçede Büyükşehir tarafından düzenlenerek örnek hale getirilen Turgut Özal Caddesi’nde incelemelerde bulunduktan sonra kapalı halı saha yatırımını, temeli atılan Kur’an Kursu inşaatını da inceledi. Emirgazi KOMEK Şubesi’ne geçerek burada kursiyerlerle buluşan ve kursların yeni dönem açılışını gerçekleştiren Başkan Akyürek, Emirgazi programını Yamaç Mahallesi ziyareti ile tamamladı.

Karapınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, daha sonra Karapınar’a geçerek Karapınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu temel atma programı katıldı.

Burada konuşan Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ilçenin enerji yatırımları ile gelecekte Türkiye’ye büyük katkılar sağlayacağını belirterek, ilçemizi geleceğe hazırlamak için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Yaka, ilçeye yapılan yatırımlar ve ilçenin sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak yarı olimpik yüzme havuzu nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, soğuk havada kendilerini coşkuyla karşılayan Karapınarlılara teşekkür ederek, Büyükşehir’in ilçe programlarının yağmur-kar demeden devam ettiğini söyledi. Karapınar’da gençlere yüzme havuzu sözü verdiklerini hatırlatarak, temeli atılan yarı olimpik yüzme havuzunun hayırlı olmasını dileyen Başkan Akyürek, Aile Sanat ve Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek Karapınar Şehir Konağı’nın resmi açılışını da kısa sürede yapacaklarını kaydetti.

Karapınar’a 3 yılda 59 milyon tl yatırım

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 3 yılda Karapınar’a 59 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, Türkiye’nin lider ülke yolculuğuna katkı sağlamak için hep birlikte canla başla çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Akyürek, Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu tuzaklardan kurtulması, dünya milletler ailesindeki saygın konumunu güçlendirmesi için hep birlikte çalışmak gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından yaklaşık 6 milyon liraya mal olacak yarı olimpik yüzme havuzunun temeli katılımcılar tarafından hep birlikte atıldı.