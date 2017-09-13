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13 Eylül 2017 17:34

Büyükşehir’den muhtarla "Değerlerimiz ve Etkili İletişim" eğitim semineri

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle muhtarlarına yönelik düzenlediği eğitim seminerleri Meram ilçesindeki muhtarlarla devam etti.

Büyükşehir’den muhtarla

13 Eylül 2017 17:34

Muhtarlık Bilgi Sistemi eğitiminin de verildiği programlarda değerler eğitimi ve etkili iletişim konuları anlatılıyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarına yönelik düzenlediği bilgilendirme ve eğitim seminerlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda dün Selçuklu ilçesindeki muhtarlarla başlayan seminerler Meram ilçesindeki muhtarlarla devam etti. Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, son 10-15 yıldır özellikle belediye yasasının değişmesi ve mahalli idare reformuyla birlikte muhtarların daha fazla ön plana çıktığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat sonucu 5393 sayılı belediye kanunun 9. maddesine gelen değişiklikle muhtarlarla ciddi anlamda birlikte çalışmaya başladıklarını belirten Kılca, muhtarların belediyeler için son derece önemli olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık da düzenlenen programın ülkemizin bu günlerde en çok ihtiyaç hissettiği birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek için önemli olduğunu söyledi. Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran ile Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş de düzenlenen program nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından Eğitimci Yazar Halil Atalay, değerler eğitimi; Dr. Faik Özdengül de etkili iletişim konularında seminer verdi. Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) eğitiminin de verildiği programın sonunda muhtarlara katılım sertifikaları takdim edildi.




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