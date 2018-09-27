Büyükşehir'den Sarayönü'ne iki yatırım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin yapımını üstlendiği Sarayönü Kız Meslek Lisesi inşaatını yerinde inceledi. 16 derslikli lisenin 2,5 milyon liraya mal olacağını ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını kaydeden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime büyük destek verdiklerini belirtti. Altay, “Sarayönü'nün en önemli projelerinden birini gerçekleştirmek için inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. 16 derslikli bir okul yapıyoruz. İnşaat son aşamaya geldi ve inşallah gelecek dönem çocuklarımız buraya taşınacak. Bu projeyle çocuklarımız Konya standartlarında, bahçesiyle, çevre düzenlemesiyle ve binası ile yeni bir liseye kavuşmuş olacaklar. Eğitim alanındaki yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

“Eski okulun yerini ilçeye meydan olarak düzenleyeceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okulun tamamlanmasıyla birlikte eski okulun yıkılacağını ve söz konusu yerin ilçeye yeni bir meydan olarak hizmet vereceğini vurguladı. Başkan Altay, “İlçe merkezinde bulunan kız meslek lisesinin yeni yerine taşınması ile birlikte merkezdeki eski bina yıkılacak ve orada bir meydan için düzenleme yapılacak. Eski okulun yıkılması ile birlikte Sarayönümüz yeni bir şehir meydanına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.