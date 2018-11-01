Büyükşehirden Seydişehir'e 5 yılda 153 milyonluk yatırım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) olarak hizmet veren şehir konağı ziyareti ile programlarına başlayan Başkan Altay, burada ASEM üyeleri ve öğretmenlerle sohbet etti. İlçe halkının KOMEK ve ASEM'e ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Başkan Altay, “İçinde yüzme havuzu, spor salonu ve meslek edindirme kursları hizmetlerinin verildiği bir binadayız. ASEM ve KOMEK'lerimizi önemsiyoruz. Çünkü Konya merkezde ilçe belediyelerimizin böyle mekanları var. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte diğer ilçelerimiz de bu hizmete kavuşmuş oldu. Özellikle Seydişehir'deki bu yoğun talep, bizi yeni bir KOMEK binası yapmaya itti ve şu anda binamızın inşaatı devam ediyor. İnşallah binamızı en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, canhıraş bir şekilde ilçeye hizmet ettiklerini belirterek, ilçeye verdiği katkılar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

“Seydişehir'e 5 yılda 153 milyon liralık yatırım”

Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Bakırcı Evi olarak bilinen tarihi evdeki çalışmaları da yerinde inceledi. Yeni Büyükşehir Yasasıyla ilçelerin çok büyük yatırımlar aldığının altını çizen Altay, Seydişehir'e son 5 yılda 153 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getirdi. Altay, “Seyyid Harun Veli Hazretleri Türbesi etrafında ciddi kamulaştırma çalışması yaptık. Bunun yanı sıra orada yeni bir proje çalışması yürütüyoruz. Bu proje kapsamında da Bakırcı Evi'nin restorasyonu tamamlandı. Bizler bir taraftan altyapı çalışması yürütürken bir taraftan da şehirlerimizin estetiğine önemli katkılarda bulunuyoruz. Ayrıca Seydişehir'de çok önemli de bir çevre yatırımı gerçekleştirdik. Seydişehir'in atık su arıtma tesisi tamamlanmak üzere. Yaklaşık 45 milyon liralık maliyeti olan tesisimiz bu yıl içinde hizmete girecek inşallah. İlçelerimizi her yönden kalkındırmak adına gece gündüz demeden gayret ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay ilçe halkıyla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yatırım incelemelerinin yanı sıra Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti Konya İl Başkanvekili Gökhan Taşkıran, İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Selim Özkan, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Seydişehir esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada talepleri dinleyerek istişarelerde bulundu.