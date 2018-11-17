Büyükşehir'den uluslararası öğrencilere “Hoşgeldiniz” programı

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde öğrenim gören uluslararası öğrenciler arasında kardeşlik ve dayanışmayı sağlamak ve Konya'yı tanıtmak amacıyla Konya'da üniversite öğrenimi gören uluslararası öğrencilere “Hoşgeldiniz” programı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Konya'ya yeni gelen uluslararası öğrencilerin birbirleriyle tanışmasını sağlamak, Konya hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen “Hoşgeldiniz” programı Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programda yaptığı konuşmada Konya'nın Selçuklulara 200 yıla yakın bir süre başkentlik yaptığını belirterek, öğrencilerin çok önemli bir tarihi mirasa ve çok önemli bir ilim insanı olan Hazreti Mevlana'ya sahip bir şehre geldiklerini kaydetti.

“Mutlu olmanız ve buradan memnun ayrılmanız için ne gerekiyorsa yapacağız”

Başkan Altay, Konya'nın 130 bine yakın üniversite öğrencisiyle bir üniversiteler şehri olduğuna vurgu yaparak, “Farklı ülkelerden şehrimize gelen siz değerli öğrenci kardeşlerimizi barındırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve bu işi çok önemsiyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Konyalılar adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizleri en güzel bir şekilde ağırlamak, rahat ettirmek ve eğitiminizi en iyi şekilde tamamlamanız için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Konya'da eğitimini tamamlayan arkadaşlarımız gittikleri yerlerde ülkemizin ve şehrimizin gönüllü birer temsilcileri olacaklardır. Oralarda ülkemizi, insanımızı ve şehrimizi tanıtmak için gayret sarf edeceklerdir. Sizleri gönülden ve sevgiyle karşılıyoruz. Eğitiminiz sonunda da sizlerin mutlulukla ve memnuniyetle ayrılmanız için her türlü gayreti göstereceğiz, gereken her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Coğrafyalarınıza hizmet etmeniz için gayret göstereceğiz”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim dönemi temennisinde bulunarak şunları söyledi: “Elbette gurbette okumak ve yaşamak kendi içerisinde bazı sıkıntılar içeriyor. Ama bizler, sizlerin bu sıkıntılarınızı azaltmak için gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla gerek Kredi Yurtlar Kurumumuzla gerek STK'larımızla gerekse de hocalarımız ile öğrencilerimizle birlikte gönül birliği içinde olacağız.”

“Konya'da okuduğunuz için çok şanslısınız”

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ise üniversite hakkında öğrencileri bilgilendirdikten sonra, “Konya; tarihi birikimi, coğrafi özellikleri, kültürel mirası ve 5 üniversitesi ile Türk yükseköğretiminde önemli bir görev üstlenmekle beraber yurtdışından gelen binlerce öğrencimizi misafir etmektedir. Bu konuda Konya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere yerel yönetimlerimiz, ülke yöneticilerimiz ve STK'larımızla birlikte ciddi bir ev sahipliği göstermektedir. Konya'da öğrenci olmanın çok fazla avantajı bulunuyor” diye konuştu. Programda protokol üyelerine çiçek takdim eden uluslararası öğrenciler ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle oldukça renkli görüntüler oluştururken, programın sonunda ise öğrencilere geleneksel Konya Pilavı ikram edildi.