Büyükşehir'den üretim ve istihdama katkı

Bitkisel ve hayvansal üretim kurslarından bağımlılıkla mücadele eğitimine, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlardan günlük yaşantıda ihtiyaç duyulan birçok alana kadar kayıt alınan 48 yeni branşın Konya ve ülke üretimi ile istihdamına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Kurulduğu yıldan bu yana mesleki eğitimde bir marka haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) yeni döneme yeni kurs merkezleri ve yeni branşlarla giriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM'lerde güz döneminde mevcut branşlara ilave olarak 48 yeni branşın ilk kez kayıt alacağını belirtti. Başkan Altay, KOMEK'in 256 aktif branşta kurulduğu günden bugüne 600 bine yakın kursiyere hizmet verdiğini belirterek, “KOMEK'te bu dönem ilk kez 48 yeni branş açıyoruz. Doğanhisar ve Ilgın'da ‘Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği', yine Ilgın'da ‘Beyaz Peynir Üretimi' ve Akşehir'de açacağımız ‘Kiraz Yetiştiriciliği' kursları gibi merkezde ve ilçelerde açacağımız daha birçok branşla vatandaşlarımızın istihdamına, ev ekonomisine ve yerli üretime önemli ölçüde katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız inşallah bu sayede kendi yerleşim yerlerinde kalarak üretim yapacak ve hem bölgesel üretim hem de bölgesel kalkınmaya destek vermiş olacaklar” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, Konya merkez ve ilçelerde 17 ASEM, 46 KOMEK eğitim merkezinde olmak üzere toplamda 63 noktada eğitim veriyor. KOMEK bu dönemde 2 kurs merkezini daha faaliyete geçirerek, Kulu ASEM ile Cihanbeyli Yeniceoba'da da kayıt alıyor. KOMEK ve ASEM bünyesinde bu dönem ilk kez açılan ve yoğun ilgi gören branşlar ise şöyle: “Ailede Çocuğa Din Eğitimi, Kur'an-ı Doğru Anlama ve Tanıma, Türk İşaret Dili ile Dini Kavramlar Öğreticiliği, Afet Bilinci Eğitimi, ASP, NET, MVC ile Web Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Geleneksel Türk Okçuluğu, Görsel Programlama, Hafif Engelli Çocuklar İçin Spor Eğitimi, İşitme Engelliler İçin Okuma Yazma, Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği, Bagaj Taşıyıcısı, Beyaz Peynir Üretimi, Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları, Butik Çikolata Yapımı, Cam Süsleme, Engelli Mehter Takımı, Evlilik Öncesi Eğitim, İşletmelerde Hijyen Eğitimi, Kanaviçe, Kat'ı Sanatı, Kiraz Yetiştiriciliği, Kooperatifçilik Geliştirme Eğitimi, Koyun Yetiştiriciliği, Kumlama Resimde Natürmort, Manikür Pedikür Teknikleri, Mehter Takımı, Mekik Oyası, Oda Temizleyicisi, Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, Resmi İşlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi, Sahne Makyajı, Sebze Fidesi Üretimi, Süt Hijyeni, Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Yan Flüt, YDS Arapça, Yerel Yönetimlerde Zabıta ve Destek Hizmetleri, Zeka Oyunları Öğreticiliği, Zili Dokuma, Elde Suzeni Nakışı, Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı, Gül Yetiştiriciliği, Bitki Zararları İle Mücadele, Tığ Örücülüğü, Erkekler İçin Üst Giysileri Dikimi.”

KOMEK ve ASEM için kayıtlar 23 Eylül'e kadar www.komek.org.tr adresi ile kurs merkezlerinden alınacak.