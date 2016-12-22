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22 Aralık 2016 16:18

Büyükşehir’e Boşnak heyetten ziyaret

Büyükşehir’e Boşnak heyetten ziyaret

22 Aralık 2016 16:18

İş adamları ile görüşmeler yapmak üzere Konya’ya gelen Bosna Hersek Orta Bosna Kantonu Ekonomi ve Tarım Bakanları ile iş adamları heyeti Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, KOSKİ Genel Müdürü ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uslu ile görüştü.
Bosna Hersek Orta Bosna Kantonu Ekonomi ve Tarım Bakanları ile iş adamları heyeti, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Heyetle görüşen Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uslu, Bosna Hersek ile savaş yıllardan bu yana devam eden öğrenci faaliyetleri olduğunu belirterek, ilişkilerin daha uzun yıllar devam etmesi için ekonomik işbirliğine önem vermek gerektiğini ifade etti. Uslu, heyetin Konya’ya yaptığı ziyaretin bu anlamda önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Orta Bosna Kantonu Ekonomi Bakanı Sedzad Milanoviç, Konya ile Bosna Hersek’in şehirleri arasında işbirliğinin kapılarını açmaya geldiklerini belirterek, gelecekte ekonomik alanda daha büyük bir işbirliği oluşturacaklarına inandığını ifade etti. Son dönemde Türkiye’de yaşanan acı olaylardan üzüntü duyduklarını kaydeden Milanoviç, “Türkiye’ye gönülden desteğimizi bildirmek istiyoruz. Türkiye’yi yakından takip ediyoruz. Gözümüz de gönlümüz de Türkiye’de” dedi.
Kanton Tarım ve Ormancılık Bakanı Salkan Merdzaniç, tarım alanında yaptıkları çalışmaları anlatarak, Konya ile Bosna Hersek arasında yen işbirliği imkanlarını bulmayı ve geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Heyeti Konya’ya davet eden Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım da Konya ve Bosna arasındaki ticaret hacmini geliştirmeyi, iş dünyasında karşılıklı olarak birbirlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, destekleri için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.



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