Büyükşehir'in eğitim yardımı ödemeleri 15 Kasım'da başlıyor

sınıf LGS'de binde birlik dilimde olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürdüğü eğitim yardımları 15 Kasım itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokuldan lise son sınıfa kadar şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı, 8. sınıf LGS'de binde birlik dilimde olan öğrencilere yönelik sürdürdüğü eğitim yardımları için ödemeler başlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürdüğü eğitim yardımlarından bu dönem 18 bin 427 öğrenci yararlanırken bugüne kadar eğitim yardımı alan öğrenci sayısı 129 bin 858'e ulaştı. Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin bu yılki eğitim yardımları 15 Kasım itibariyle banka hesaplarına yatacak. Öğrenciler, 9 ay boyunca Büyükşehir Belediyesi'nden her ay eğitim yardımı almaya devam edecek.