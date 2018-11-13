İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'in eğitim yardımı ödemeleri 15 Kasım'da başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı, 8.

sınıf LGS'de binde birlik dilimde olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürdüğü eğitim yardımları 15 Kasım itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başlıyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokuldan lise son sınıfa kadar şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı, 8. sınıf LGS'de binde birlik dilimde olan öğrencilere yönelik sürdürdüğü eğitim yardımları için ödemeler başlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürdüğü eğitim yardımlarından bu dönem 18 bin 427 öğrenci yararlanırken bugüne kadar eğitim yardımı alan öğrenci sayısı 129 bin 858'e ulaştı. Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin bu yılki eğitim yardımları 15 Kasım itibariyle banka hesaplarına yatacak. Öğrenciler, 9 ay boyunca Büyükşehir Belediyesi'nden her ay eğitim yardımı almaya devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.