Konya’nın Akşehir ilçesinde 9 aracın karıştığı iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Konya - Afyonkarahisar Karayolu Akşehir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir Tren Garı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada çoğunluğu TIR olan 7 araç yoldaki aşırı buzlanma sebebiyle zincirleme kaza yaptı. Bu kazanın hemen sonrasında ise ilk kaza yerinin yaklaşık 400 metre gerisinde yine aşırı buzlanma sebebiyle iki TIR kayarak birbirine çarptı. 7 aracın karıştığı ilk zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, ikinci kazada ise 2 TIR’da da maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle Konya Afyonkarahisar Karayolu’nda tek taraflı olarak ulaşım yaklaşık 2 saat kapalı kalırken, kaza yapan araçların çekilmesiyle ulaşım tekrar normale döndü. Karayolları ekiplerde buzlanan yolda tuz ve kumlama çalışması yaptı.