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22 Aralık 2016 11:35

’Bylock’cu öğretmenlere FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

’Bylock’cu öğretmenlere FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

22 Aralık 2016 11:35

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 22 öğretmenden 6’sı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile mücadeleye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu ve örgütün ’bylock’ haberleşme sistemini kullandığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 22 öğretmenden aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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