Çaldığı bisikletle kamyonun aküsünü götürdü

Olay, 17 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinde Toprak Sarnıç Mahallesi Esenbel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki iş yerlerinden farklı günlerde hırsızlık olayı yaşanması üzerine mermercilik yapan Hasan Ulutaş, komşularıyla birlikte iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kayıtlarda, kimliği belirlenemeyen bir kişinin, marangozhaneye ait kamyonun yanına yürüyerek gelip keşif yaptığı daha sonra da kamyonun altına girerek akünün kablosunu söktüğünü görüldü. Şüphelinin daha sonra yine başka bir iş yerinden çaldığı bisikletle kablosunu söktüğü aküyü alarak gittiği belirlendi. Esnafların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerlerinde ve güvenlik kamerası görüntülerinde inceleme yaptı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyoruz"

Aracından akü çalınan esnaflardan Hasan Ulutaş, “Dükkanlarımıza her gün bir hırsız giriyor. Biz burada yaklaşık 30 esnafız. Hemen hemen herkesin arabasının aküsü çalınıyor. Sadece burada değil farklı bölgelerde de hırsızlık oluyor. Aynı zamanda bizim iş yerinde bulduğu malzemelerimizi de çalıyorlar. Bu hırsızların biran önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

Sanayi sitesindeki hırsızlık olaylarından sürekli tedirgin olduklarını ifade eden Ulutaş, “Bir komşumuzun akülerini çalan kişiyi ondan önceki gün buradan geçerken gördüm. Ancak iki kamara görüntüsü vardı. Ben birini izledim diğerini izlemedim. O yüzden hırsızı tanıyamadım. Meğer o kişide diğer bir hırsızmış” şeklide konuştu.

Aynı hırsızlık şüphelisinin iş yerinin yazıhanesine girerek çeşitli malzemeleri çaldığını anlatan Serkan Küt, “Geçen yıl akülerimiz çalındı. Bu yıl ise yazıhaneye girmiş. Bizim bozuk paraları günlük defterleri ve yazar kasamızı götürmüş. Bizim bu yılki zararımız yaklaşık 5 bin lira” dedi.