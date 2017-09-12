Çaldıkları kabloları yakmak isterken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir binaya döşenen elektrik kablolarının akşam saatlerinde sökülerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Avşar Mahallesi’ndeki açık alanda gündüz saatlerinde çıkan dumanı fark ederek yangın şüphesi ile itfaiyeye de haber verip bölgeye giden polis, ateşe verilen kabloların bulunduğu adrese bir otomobille geldikleri belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Polis, 500 metre uzunluğundaki kablonun dış izolesini yakarak içerisindeki değerli olan bakır kabloyu ortaya çıkarmak istediği anlaşılan M.A.Ç. (30) ile H.K.’nın (25) akşam saatlerinde inşaatta meydana gelen hırsızlık olayının faili olduğunu belirledi. Adrese itfaiye ekibi de sevk edilirken, izolesi zarar gören kablolar polis tarafından sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan hırsızlık zanlılarından emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A.Ç. (30) sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden H.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.