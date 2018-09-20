Çalındı şüphesiyle aranan hayvanları jandarma dağda buldu

Konya'nın Kulu ilçesinde ortadan kaybolan ve çalındığından şüphe edilen 5 küçükbaş hayvanı jandarma saatler sonra dağda bularak sahibine teslim etti.

Olay, Kulu ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hayvanlara yem vermek için ahıra giden Ali Yıldız, 5 küçükbaş hayvanın ahırda olmadığını fark etti. Mahallede yaptığı aramalar sonucunda hayvanlarını bulamayan Ali Yıldız, çalındığını düşündüğü hayvanlarının bulunması için jandarmaya başvurdu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ahırın kapısının kilitsiz olması ve kapıda herhangi bir zorlama veya kırılma olmaması sebebiyle hayvanların kaybolma ihtimalini değerlendirdi. Jandarmanın titizlikle sürdürdüğü çalışmalarının ardından hayvanlar dağlık alanda kaya dibinde bulunarak sahibine teslim edildi. İlçe Jandarma Komutanlığının, hayvan sahibine hırsızların caydırılması amacıyla kamera sistemi ve kilit gibi tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin Ali Yıldız'a asma kilit vererek ahırın kapısını kilitlemesini istediği ve hayvan sahibinin ekiplere kaybolan hayvanlarını bulduğu için teşekkür ettiği belirtildi.