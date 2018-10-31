Cami inşaatından demir çalan şüpheliler polisten kaçamadı

Konya'da gece saatlerinde cami inşaatından demir çaldığı iddia edilen 2 şüpheli kaçtıkları sırada sanayi bölgesinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'ndeki bir cami inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buhara Mahallesi'ndeki bir cami inşaatından hırsızlık yapıldığı ve beyaz bir hafif ticari aracın aracın sanayi bölgesine doğru gittiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracı yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalarına devam eden ekipler, Fatih Mahallesi Eski Sanayi Bölgesinde şüphelilerin bulunduğu aracı fark ederek aracı durdurdu. Araçta bulunan M.A. ve M.E. gözaltına alındı. 2 şahıs Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin ilk ifadesinde, "Paraya ihtiyacımız olduğu için çaldık" dedikleri öğrenildi. Hafif ticari araç ise içerisindeki inşaat demirleriyle birlikte otoparka çekildi.