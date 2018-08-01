’Çarşı Meram’ İş Merkezi törenle açıldı

Parklar, bahçeler ve yeşil alanlardan, kültürel yatırımlar ve spor tesislerine kadar gerçekleştirdiği insan merkezli yatırımlarıyla Meram’ı bir cazibe merkezi haline getiren Meram Belediyesi, bir büyük, önemli ve özel yatırımı daha hayata geçirdi. Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ve yine bölgeye önemli bir hareketlilik kazandıracak olan ‘Çarşı Meram’ın açılışı muhteşem bir törenle gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını Meram Belediye Başkanı Fatma, “Verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın verdiği huzurla karşınızdayız” diyerek başladığı konuşmasında, iki hafta önce kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde “Fahrunnisa Hatun Kültür Merkezi” ve “Küçük Aymanas Evlerinin” temellerinin atıldığını hatırlattı. Açılışı yapılan ‘Çarşı Meram’ın bölgeye ciddi anlamda hareketlilik getireceğinin altını çizen Toru, “Belediye binamız, Camimiz, meydanımız, çarşımız, önümüzdeki süreçte yapımı tamamlanacak Kaymakamlık binası ve Alışveriş Merkezimizle bölge tam anlamıyla bir cazibe merkezi haline gelecektir” diye konuştu.

“Dört buçuk yıldır Meram’la uyandım”

“Başkanlık görevine geldiğim günden bu yana, hiçbir günüm, hiçbir gecem, tek bir saatim Meram’dan ayrı geçmedi. Uyurken Meram’la uyudum, Meram’la uyandım. Daha iyi daha güzel ne yapabiliriz hep onun çabası içinde olduk. Meram’da yaşayan insanımızın hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz? Yada gelecekte ki sorunlar için ne proje üretebiliriz? Peşinde olduk. İşte bugün bunun için bir önemli bir adım daha atıyoruz” diye konuşan Fatma Toru, tüm bunları başarmak için ekip çalışmasının önemine vurgu yaptı ve kendilerinin bu başarıyı yakaladıklarını söyledi.

AK Parti iktidarlarının gerek genelde gerekse yerelde tüm hizmetlerin çıtasını yükselttiğini belirten Toru, sadece fiziki çalışmalarda değil sosyo-kültürel çalışmalarda da büyük başarı yakaladıklarını ifade etti. Vatandaşa dokunarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirten Fatma Toru, “Tüm mesaimizi vatandaşın beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çabalıyoruz. Daha temiz, daha yeşil ve daha yüksek standartlarda bir Meram’ı el birliği ile şekillendirdik. Meram bugün, geleceğe hazırdık. Meram, geleceğin parlayan yıldızı ve şehrin yüz akı olarak anılmaya devam edecektir. Asla yorgunluğa düşmeden her gün yeni bir heyecanla çıtayı daha yükseğe taşımaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.

"Çarşı Meram’la Meram ekonomisine yeni bir soluk geldi"

Çarşı Meram’ın bölgede önemli bir eksikliği doldurduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Cami ve bedestenlerin kültürümüzün önemli birer parçası olduğunu ve bölgede bu birlikteliği gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Toru sözlerini şöyle sürdürdü, “Çarşılar önemli uygulama ve yaşama alanlarıdır. Dinamizminin ateşlendiği ekonominin yönlendirildiği yerlerdir. ‘Çarşı Meram’ da ticari hayatımıza yeni bir renk ve soluk getirecek. Ayrıca buradan bir büyük müjde daha vermek istiyorum. İlk olarak Cumhurbaşkanımızın dillendirdiği ‘Millet Kıraathanelerini’ Meram farkıyla projelendirdik. Özellikle görme engellilere yönelik önemli çalışmalarımız olacak. Buranın açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz” dedi.

İş Merkezinin hayırlı olmasını dileyen Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular’da konuşmasında bu çalışmaların ve projelerin önümüzdeki süreçte hızlanarak devam edeceğini söyledi. Meram Kaymakamı Resul Çelik’de konuşmasında ‘Hızlı bir kentleşme yaşandığı günümüz dünyasında ihtiyaçların çeşitlendiğine şahidiz. Bu eserle insan ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir adım atılmış, yaşam kalitesini artıracak önemli bir yatırım. Bu önemli yatırım için her zaman yerinde çözüm üreten Belediye Başkanımız Fatma Toru’ya teşekkür ediyorum” dedi.

"Adımlarımız daha güzel Konya için"

Hakkari’de yaşanan hain terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu saldırı ile terörün çirkin yüzüyle bir kez daha karşılaştığımızı belirtti. Çarşı Meram yatırımı için Fatma Toru’ya teşekkür eden Altay, “Konya’yı güzelleştirmek adına hep birlikte önemli adımlar atıyoruz. İlçelerin kendi merkezlerini oluşturması çok önemli. Meram Belediyemiz bu yatırımla kendi merkezini oluşturma adına önemli bir adım daha atmış oldu” şeklinde konuştu.

Hain terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Terörün başının ezildiği günleri görmeyi umut ettiklerini kaydetti. Bu güzel yatırım için Başkan Fatma Toru’ya teşekkür eden Özboyacı, AK Parti Belediyecilik anlayışında daha önceki anlayışlara göre göre kıyas kabul etmeyecek kadar öndedir. Bunu yaptıklarımızla bugüne kadar gösterdik. Bunun en güzel örneğini bugün hep birlikte yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, AK Parti’nin 16 yıldır ülkeyi kalkındırma çabası içinde olduğunu kaydederek, “Şehri büyütmek adına Belediye Başkanlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Ülkeyi büyütmek isteyenler bir tarafta buna engel olmak isteyenler diğer tarafta. Biz büyütmek istiyoruz. Konya büyüyor. Meram büyüyor. Bölge gelişiyor. Bunu gören vatandaş ta tarafını bizden yana seçiyor. Bununla ne kadar övünsek az” diye konuştu.

"Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz"

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun Konya’nın geldiği noktayı hatırlatarak konuşmasına başladı. Yatırımlar bitince bölgenin tam teşekküllü bir hale geleceğini söyleyen Sorgun, “Bir tarafta topluma nasıl hizmet edebilirim diyenler var. Diğer tarafta nasıl yıkabilirim diyenler var. Bugüne kadar hak galip geldi. Doğrular galip geldi. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde “Yüzyıllık değişimleri” gerçekleştirdik. Bu coğrafyada ağır bedeller ödenerek yaşanır. Hiç kimse bize okyanus ötesinden ayar veremez. Biz bugüne kadar onlar sayesinde ayakta durmadık. Bundan sonrada durmayız. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Bünyesinde yüzme havuzu, spor tesisi, hamam ve saunasıyla, 28 dükkan, 28 ofis ve restoranın bulunduğu Çarşı Meram’ın açılışı gerçekleştirildi. Davetliler açılışın ardından Çarşı’da incelemelerde bulundu. Açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Milletvekilleri Halil Etyemez, Selman Özboyacı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.