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17 Haziran 2017 09:23

Çatıda ayağı sıkışan leylek kurtarıldı

Konya’nın Derebucak ilçesinde, yuvası bulunan çatıda ayağı sıkışan bir leylek itfaiye görevlilerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Çatıda ayağı sıkışan leylek kurtarıldı

17 Haziran 2017 09:23


İlçe merkezinde bulunan PTT hizmet binasının çatısında ayağı sıkışarak mahsur alan ve acı içerisinde çırpınan bir leyleğin bulunduğu yönünde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, çalışma başlattı. Binanın önüne gelen itfaiye ekipleri, 3 katlı yapının çatı bölümüne merdiven uzatarak ulaştığı leyleği ayağının sıkıştığı yerden kısa sürede kurtarmayı başardı.


Belediye görevlilerine teslim edilen leyleğin götürüldüğü bir veteriner tarafından yapılan kontrolde ayağından yaralandığı tespit edildi. Tedavisinin sonrasında belediye görevlileri tarafından beslenerek koruma altına alınan leyleğin, iyileşmesini müteakip tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.




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