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24 Haziran 2017 13:57

Çekmeceden para çalan Suriyeli kameraya yakalandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, bir kişinin girdiği iş yerindeki masanın çekmecesinden para çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çekmeceden para çalan Suriyeli kameraya yakalandı

24 Haziran 2017 13:57


Olay, dün öğle saatlerinde Eski Ofis Caddesinde bulunan Mehmet Öztürk’e ait çeyiz, perde, yorgan dikimi ve dikiş işleri yapılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir kişi paçasının yapılması için iş yerine bıraktığı çocuk pantolonunu almaya geldi. İş yeri sahibi Mehmet Öztürk’ün dükkan dışında kenarda oturup telefonla konuştuğunu gören şüpheli haber vermeden kapısı açık olan dükkana girdi. Şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra hızlıca masanın çekmecesini karıştırarak 200 TL parayı alıp cebine koydu ve dışarıya çıktı. Suriyeli şahıs, iş yeri sahibi Mehmet Öztürk’e paçası yapılacak pantolonları almaya geldiğini söyledi ve birlikte dükkana girdiler. Öztürk, şüpheliye pantolonu teslim ettikten sonra masaya geçerek çekmecedeki parayı almak istedi. Çekmeceyi açtığında paranın yerinde olmadığını gören Öztürk, güvenlik kamerasını izlediğinde hırsızlık olayını fark etti ve polise haber verdi. İş yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tespit edilen Suriyeli şüphelinin yakalandığı öğrenildi.




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