Çerezlik ayçekirdeği hasadı başladı

Ereğli Ovasında bu yıl verimin düşük ancak fiyatın yüksek olduğu ayçekirdeği, çerez olana kadar birçok aşamadan geçiyor. Tarladan sökülen çekirdekler güneşi dik alan bir alana seriliyor ve birkaç gün bu şekilde bırakılıyor. Konu ile ilgili bilgi veren çiftçi Behçet Duran Kılıç, ayçiçeğinde en önemli aşamanın hasat olduğunu belirterek, "Tarlada kesildikten sonra iki gün kurur daha sonra patoza atılarak patozlanır yani temizlenir ardından örtüler üzerinde serilip kurutulur. Son olarak biçerdöver ile elenip satışa hazır hale getirilir" dedi. Bu aşamaların 10 günü bulacağını ifade eden Kılıç, başta Gaziantep ve Aksaray olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderilen ayçekirdeği, alan firmalar tarafından paketlenir, diğer tüccarlar ise tedarikçilere veriyor" ifadelerini kullandı.

Ayçekirdeğinde verim düşük

Fiyat konusuna da değinen Kılıç, "Milim, hektolitre ve rengine göre fiyat belirliyoruz. Tonu 5 bin 300 lira, milimetresi sekseni aşanlar böyle daha küçük olan çekirdekler daha düşük fiyatlardan alınıyor. Verim düşük, mesela her yıl 300 kilo aldığımız alandan bu yıl 170 kilo alıyoruz. Verimden memnun olmasak da bu açığı fiyatın yüksek olması kapatıyor’’ diye konuştu. Diğer çiftçi Sebahattin Acar ise, çekirdeği alan firmaların çekirdekleri birkaç sınıfa ayırdığını kavurup, tuzlayarak satışını yaptığını belirtti. Hasadın birkaç gün daha devam edeceği kaydedildi.