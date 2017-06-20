CERTURK, SÜ bünyesinde hizmet verecek

CERTURK belgelendirme firması faaliyetlerini artık, bugüne kadar sağladığı kaliteli hizmet anlayışını ve güvenini artırarak SÜ Vakfı’nın çatısı altında devam ettirecek.

CERTURK’un SÜ Vakfı’na katılımını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarının belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu ( MYK) kurulmuştur. Bu kanun ile ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirtmek MYK’nın görevi olarak tanımlanmıştır. Kanun gereği MYK ek mevzuatla bazı iş kollarında düzenleme yaparak sertifikalandırma zorunluluğu getirmiştir. Bununla birlikte sektörde bu sertifikalandırmayı yapacak TÜRKAK’tan akredite kurum ve kuruluşlar atanmıştır. Atanan bu kuruluşlardan biri de 2011 yılında kurulan CERTURK Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’dir” dedi.

CERTURK’ün ilk kurulduğu yıllarda 3 kişilik bir ekipken, şu anda 200’ün üzerinde çalışanı olan ve Türkiye’nin en çok belgelendirme yapan Personel Belgelendirme firması haline geldiğini de aktaran Rektör Prof. Dr. Şahin, “Şu ana kadar personel belgelendirme konusunda en yetenekli kadroya sahip olan CERTURK, ülke genelinde 7/24 sınav organizasyonu yaparak kalite ve dürüstlük ilkesinden ödün vermeden ülkemize değerli hizmetler sunmuştur. 14.06.2017 tarihi itibariyle CERTURK, Selçuk Üniversitesi Vakfı bünyesine katılmıştır. Artık CERTURK belgelendirme firması faaliyetlerini, bu tarihe kadar sağladığı kaliteli hizmet anlayışını ve güvenini artırarak Selçuk Üniversitesi’nin çatısı altında devam ettirecektir. Selçuk Üniversitesi’nin bu sürece dahil olmasının en önemli nedenlerinden biri bu alandaki akademik açığı gidermek ve 2023 hedefleri doğrultusunda gerekli kalifiye işgücünün temini için yapılan belgelendirme süreçlerini Avrupa standartlarına taşımaktır. Selçuk Üniversitesi Vakfı olarak, Üniversitemiz bünyesindeki akademik kadroların birikimleri ve destekleri ile mesleki yeterlilik konusunda standartları yükseltmek, hizmet alanlarını genişletmek, akademik katkılarda bulunmak, eksikleri tespit edip çözüm önerileri oluşturmak amacıyla sektörde hali hazırda dinamik yapısıyla sınav ve belgelendirme süreçlerini en yaygın şekilde yöneten CERTURK Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi ile ortaklık kurmuş bulunmaktayız. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine uygun iş gücünün temini amacıyla yoğun bir çalışma programı başlatmaktayız. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” diye konuştu.