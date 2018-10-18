Cesedin kimliğine serçe parmak izinden ulaşıldı

Konya'da başından vurularak öldürülen kişinin kimliği serçe parmak izinden bulundu.

Olay, 4 gün önce gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ay önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle kapatılan ruhsatsız 4 katlı dernek binasının bodrum katından gelen kötü kokulardan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Binada inceleme yapan polis, kilitli olan bodrum katının kapısını çilingir yardımıyla açtı. İçeriye giren polis, başından vurulmuş bir erkek cesediyle karşılaştı. Ekipler, 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin yanında bir av tüfeği ve boş kartuşlar buldu. İnceleme yapan polis, bodruma giriş kapasının dışarıdan asma kilitle kilitli olduğunu tespit etti.

Yaklaşık on gün bodrumda kaldığı tahmin edilen cesede otopsi yapıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin serçe parmağının vücudunun diğer yerlerine göre daha az çürüme olduğunu tespit ederek buradan parmak izi aldı. Alınan parmak izinin ardından ölen kişinin Alpaslan Alıç olduğu belirlendi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Alpaslan Alıç'ın merkez Karatay ilçesinde ikamet ettiği, bekar olduğu, anne ve babasının öldüğü, kardeşleriyle de görüşmediği iddia edildi. Polis, şahsın il dışında yaşayan kardeşlerine ulaşarak bilgi verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturması sürüyor.