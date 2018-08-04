Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın hizmet alması noktasında ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, “Konya’nın kentsel dönüşümü, sosyal konut ve Millet Bahçesi noktasında yapılması gereken neyse inşallah kararlarını alıp bunları yapmaya başlayacağız. Diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığımızın da 100 günlük eylemleri içerisinde Konya’nın ulaşımına ilişkin ihaleleri var. Konya ziyaretimiz öncesinde Ulaştırma Bakanımızla görüştük. ‘İlk 100 gün içinde ihalemizi yapmayı planlıyoruz’ diye rahatlıkla söyleyebilirsiniz dedi. Biz hizmet etmeye geldik. Konya zaten iyi bir yerde. Ama daha iyi bir yere gelmesi noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Konya Şehir Hastanesinin 2019’da hizmete girmesini hedefliyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Konya’nın sağlık üssü olmasını vizyon edinerek, Şehir Hastanesinin 2019’da hizmete girmesini hedeflediklerini vurguladı. Koca, “Bu süreçte Şehir Hastanesi ile birlikte üniversite ve eğitim araştırma dahil olmak üzere söz konusu kurumların birbirleriyle ilişkisini kurarak, bölgede mükemmeliyet merkezlerinin oluşumunu hızlandırmak istiyoruz. Konya’nın özellikle turizmde farklı bir değerinin olduğunu biliyoruz. Bu noktada da Uluslararası Hasta Hizmeti Anonim Şirketi adında kurulan bir şirketimiz oldu. Böylece hem özel sektörün hem kamunun hem de üniversitelerin, yani Türkiye’nin bütün birikimini ülkenin gücüyle bütün dünyaya pazarlayabileceği bir şirket. Bu anlamda Konya’nın da turizmdeki farklılığı gözetilerek sağlık turizminde bu farklılığını hissettirmek istiyoruz. Ayrıca Konya’nın Millet Bahçesi de 100 günlük eylem planımızda yer alıyor. Orada da farklı bir yaklaşımla sağlıklı yaşam, yani sağlıklı Millet Bahçeleri kavramını geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Hepimizin amacı şehrimize hizmet etmek”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konyalı bakanları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya başarılar diledi. Altay, “Konya, bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza çok önemli desteklerde bulundu ve bunun karşılığında da çok önemli yatırımlar aldı. Şehrimizin tabii problemleri var ve bunları da bakanlarımızla istişare ediyoruz. Özellikle son dönemlerde şehrimiz çok önemli sağlık yatırımları aldı. Şehir Hastanesinin inşaatı devam ediyor. Sağlık Bakanımıza bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Valiliğimizde şehrimize çok önemli bir çözüm vaat etti. Özellikle Organize Sanayi Bölgesinde çalışan vatandaşlarımız ve alt gelir grubundaki insanımız için bir konut talebi var. Bu ziyaret sürerken bakanlığımızın yetkilileri bu konuları istişare ediyorlar. İnşallah en kısa sürede bu konuda da önemli açıklamalarda bulunacağız. Hepimizin amacı şehrimize hizmet etmek. İnşallah bakanlarımızla, genel başkan yardımcımızla, valimizle, milletvekillerimizle birlikte bu güçlü ekip olarak çok önemli hizmetlerde bulunacağız” diye konuştu.

Başkan Altay, Bakan Kurum ve Koca’ya ziyaret anısına İslam Düşünce Atlası hediye etti. Ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı ve Orhan Erdem’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da katıldı.