Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Konya Büyükşehir’e ödül

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü dolayısıyla düzenlenen “Bilgi Toplumun Yaşam Alanı: Akıllı Şehirler” Sempozyumu ve Fuarı Ankara ATO Congresium’da yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı programda çeşitli projelerde gösterdikleri başarılardan dolayı il ve ilçe belediyelerine ödül verdi. Konya Büyükşehir Belediyesi de ’En İyi Akıllı Kent Uygulamaları’ alanında ödüle layık görüldü.

Ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin elinden alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya olarak yaşam kalitesi açısından bisiklet yolları yapımını ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını önemli bulduklarını söyledi. Verilen ödül nedeniyle teşekkür eden Başkan Akyürek, yeni yapılan tüm yollara mutlaka bisiklet yolu ilave edildiğini hatırlattı. Konya’da artık bisiklet yolu olmayan cadde yapılmadığını kaydeden Başkan Akyürek, şu anda 500 kilometrede fazla olan bisiklet yollarında 2023 hedefinin bin kilometre olduğunu dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa bisiklet yolları ile ilgili standartları oluşturduklarını ve uyguladıklarını vurgulayan Başkan Akyürek, Türkiye’deki ilk uygulamalardan olan ’Akıllı Bisiklet’ projesinin de yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Program kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir uygulamaları ve Konya Coğrafi Bilgi Sistemi anlatıldı.