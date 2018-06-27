Cezaevi firarisi baza altında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hakkında 6 ayrı suçtan aranması bulunan ve 22 Mayıs’ta Seydişehir Açık Cezaevinden kaçan R.K.’nin (20) yakalanması için Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. R.K.’nın Ordinaryus Profesör Sadi Irmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde saklandığının tespit edilmesinin ardından polis eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda eve giren ekipler R.K.’yı yatak odasında bulunan bazanın altında yakaladı. Gözaltına alınan R.K. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.