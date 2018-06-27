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27 Haziran 2018 12:11

Cezaevi firarisi baza altında yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde hakkında 6 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi saklandığı eve yapılan operasyonda baza altında saklanırken yakalandı.

Cezaevi firarisi baza altında yakalandı

27 Haziran 2018 12:11


Edinilen bilgiye göre, hakkında 6 ayrı suçtan aranması bulunan ve 22 Mayıs’ta Seydişehir Açık Cezaevinden kaçan R.K.’nin (20) yakalanması için Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. R.K.’nın Ordinaryus Profesör Sadi Irmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde saklandığının tespit edilmesinin ardından polis eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda eve giren ekipler R.K.’yı yatak odasında bulunan bazanın altında yakaladı. Gözaltına alınan R.K. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.




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