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05 Haziran 2018 15:02

CHP’li milletvekil adayı Şener, polis eşliğinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Konya’nın Beyşehir ilçesinde seçim çalışmalarını çok sayıda resmi ve sivil giyimli polis eşliğinde gerçekleştirdi.

CHP’li milletvekil adayı Şener, polis eşliğinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi

05 Haziran 2018 15:02


Abdüllatif Şener, seçim çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesini ziyaret etti. Şener’in Beyşehir ilçe merkezine girişi ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen çok sayıda resmi ve sivil polis, CHP Beyşehir İlçe Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Konya’nın bazı ilçelerinde gösterilen tepkiler üzerine Beyşehir’de de benzer herhangi bir taşkınlık ya da sorun yaşanmaması için önlem alındı. CHP İlçe Başkanlığındaki basın açıklamasının ardından Abdüllatif Şener’e kent merkezindeki esnaf ziyareti sırasında çok sayıda polis ve sivil yakın koruma eşlik etti.


Abdüllatif Şener, ilçe teşkilatı yöneticileri ile birlikte hal içinde kurulan Salı pazarının yanı sıra ilçe merkezindeki iş yerlerini gezerek, esnaflardan destek istedi. Şener’in akşam saatlerinde de seçim çalışmaları kapsamında Beyşehir’in av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesi’nde ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.




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