Cihanbeyli Kordonboyu Parkı açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Cihanbeyli Kordonboyu Parkı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 16 bin metrekare yeşil alana sahip 2 kilometrelik yürüyüş yolu bulunan, toplamda 40 bin metrekarelik alanı kapsayan ve yaklaşık 6 milyon liraya mal olan önemli bir parkın açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Cihanbeyli’ye Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar toplam 108 milyon liralık yatırım yaptığını hatırlatan Başkan Altay, bu konuda önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in çok büyük emeğinin olduğunu dile getirerek, kendisine Konya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

“Aldığımız çıtayı daha yukarıya taşımak için çalışıyoruz”

Konya belediyeciliğinin hizmette bir gelenek olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Biz de aldığımız çıtayı daha yukarıya taşımak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Yeni Büyükşehir Yasasıyla özellikle merkez dışındaki ilçelerde Büyükşehir Belediyemizin çok önemli yatırımları oldu. Biz bunları yaparken vatandaşlarımız da her zaman destek oldu ve olmaya devam ediyor. Şu anda çok önemli bir seçim arifesindeyiz ve daha büyük bir desteğe ihtiyacımız var. Biz aslında bu seçimde safımızı belli ediyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Biz Cumhurbaşkanımızın yanında olarak Filistin’deki, Arakan’daki, Suriye’deki kardeşlerimizin, daha doğrusu tüm ümmet coğrafyasının yanındayız. Çünkü tüm dünya gözünü Türkiye’ye dikmiş ondan gelecek iyi bir haber bekliyor. 24 Haziran akşamı inşallah hep birlikte sadece Türkiye’deki değil, tüm dünyadaki Müslümanlara ikinci bir bayram hediye edeceğiz” dedi.

“Şehrimizi nakış nakış işleyen bir anlayışla yıllardır çalışıyoruz”

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Konya’nın her yerinde AK Parti belediyeciliğinin eserlerini gördüklerinin altını çizerek, “Adeta şehrimizi nakış nakış işleyen bir anlayışla yıllardır çalışıyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası uygulaması döneminde Cihanbeyli Belediyemizle çok güzel çalışmalara imza attık. Öncelikle su, kanalizasyon, şehir parkları, şehir konağı, spor salonları, kafeteryalar gibi birçok altyapı yatırımıyla hamdolsun Cihanbeyli’nin çehresini hep birlikte değiştirdik. İnşallah Uğur İbrahim Altay döneminde Büyükşehir yatırımlarımız çok daha farklı bir noktaya taşınacak” diye konuştu.

“Cihanbeyli kardeşliğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı güzel bir ilçe”

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağar, Cihanbeyli’nin kendileri için önemli olduğuna değinerek, “Cihanbeyli birliğimizin beraberliğimizin, kardeşliğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı güzel bir ilçemiz. Şu kritik seçimlerde birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz zaman inşallah hem ülkemize hem bölgemize çok daha büyük hizmetler vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Amacımız ülkemizi daha iyi yerlere getirmek”

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Zerrin Özel, “Amacımız buralara daha iyi hizmet etmek, ülkemizi daha iyi yerlere getirmek. Bu anlamda 24 Haziran seçimleri çok önemli. İlk olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok güçlü seçeceğiz. İkinci olarak da Cumhurbaşkanımızın arkasında çok güçlü AK Partili milletvekilleri seçeceğiz ki ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara, yapılmak istenen hainliklere sandıkta çok güçlü cevap verelim” ifadelerini kullandı.

“Güçlü cumhurbaşkanı güçlü meclis”

24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu kaydeden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Biz sizlerden büyük desteğinizi esirgememenizi istiyoruz. El birliğiyle gönül birliğiyle güçlü bir Cumhurbaşkanını güçlü bir meclisle beraber güçlü Türkiye’yi gerçekleştireceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyoruz” şeklinde görüş belirtti.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de kısa süre önceye kadar bataklık görümünde olan ve çevresine rahatsızlık veren alanın kurutularak mesire alanı haline dönmesini sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından parkın açılışı protokol mensuplarının kurdele kesmesi ile gerçekleştirildi.