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05 Temmuz 2018 14:31

Cihanbeyli’de ’açık hava’ sineması

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, Belediye Gençlik Meclisi tarafından organize edilen “açık hava yaz sineması” etkinliği büyük ilgi gördü.

Cihanbeyli’de ’açık hava’ sineması

05 Temmuz 2018 14:31


Cihanbeyli ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Ayşe Türkmenoğlu Hanımeli Parkı yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Belediye Gençlik Meclisi tarafından organize edilen ’Açık Hava Yaz Sineması’ etkinliğinin ilki amfi tiyatroda gerçekleştirildi. Etkinliğe vatandaşların ilgisi büyük oldu.


Sinema gösterimi öncesinde kısa bir selamlama konuşması yapan Cihanbeyli Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Yavuzhan Kale, bugüne kadar meclis olarak toplumun her kesimine hitap eden farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. 7’den 70’e her kesime yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Kale, açık hava sinemasıyla da ilçede bir ilke imza attıklarını ifade etti. Kale, "Etkinliğimizin ilk gününe yoğun bir katılımın olması bizleri çok mutlu etti. Bize bu imkanı sunduğu ve Hanımeli Parkı gibi bir eseri ilçemize kazandırdığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gençlik Meclis olarak sosyal yaşama yönelik bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.


Etkinliğe katılan vatandaşlar da Cihanbeyli Belediyesi ile Belediye Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti.




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