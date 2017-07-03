Cihanbeyli’de “Atık Pil Toplama” yarışmasının ödülleri verildi

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde okul yönetimi ve öğrencilere Cihanbeyli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından bilgi verildi. İlçe grubunda, Cihanbeyli, Çumra, Seydişehir, Ilgın, Kulu, Karapınar arasında devam eden atık pil toplama kampanyasında en fazla pil toplayan ilk 3 okula çeşitli ödüller verildi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi ve Cihanbeyli Belediyesi Çevre Koruma Birimi bünyesinde yürütülen projeler kapsamında Cihanbeyli’de bulunan okullara atık pil toplama kutusu ve eğitim materyallerinin dağıtımı gerçekleştirilmişti. Yarışmada Cihanbeyli’de Adnan Menderes İlkokulu ilçe nüfusu sıralamasına göre, 3. grupta 150 kilogram pil toplayarak ikinci oldu. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından gönderilen hediyeler Okul Müdürü Mesut Kaya’ya teslim edildi.

“Hedefimiz daha sonraki yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak”

Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kale, atık pillerin çevreyi kirlettiğini söyledi. Kampanya ile okullarda öğrencilerde çevre bilincini oluşturmayı hedeflediklerini ve en çok pil toplayan okulları ödüllendirdiklerini ifade eden Başkan Kale, “Bu kampanya ile öğrencilere atık pil toplama alışkanlığı kazandırılarak, atık pillerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilerek ve çevreyi koruma bilincinin yayılması amacındayız. Hedefimiz daha sonraki yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak. Atık piller doğaya bırakıldığında zarar vermektedir. Böylesine ciddi zararları olan atık pillerin günlük hayatımızda ne kadar çok kullanıldığını düşünürsek zararları o kadar fazladır. Bu nedenle bilinçlenmenin öncelikle çocuklarımızdan başlamasını düşündük. Bu kampanyada dereceye giren Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerimizi, velilerimizi, okul idarecilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.