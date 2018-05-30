Cihanbeyli’de iftar coşkusu

Cihanbeyli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kapalı pazar alanındaki iftar ve ‘Kur’an ziyafeti’ programına AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale ve diğer protokol üyeleri masaları tek tek gezerek yemeğe katılanlarla sohbet etti. İftar saati yaklaşırken genç hafızlar tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale Ramazan’ı Şerif’in tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. İlçeye yeni kazandırdıkları kapalı pazar yerinde vatandaşları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kale, “Artık bir gelenek haline getirdiğimiz bu iftar programları şüphesiz sosyal hayatımıza, birlik ve beraberliğimize büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Türkiye’nin önemli bir seçime doğru gittiğini belirten Başkan Kale, “Biz daha önce olduğu gibi şimdi de sizlerin karşısına riyasız, hesapsız-kitapsız, mertçe çıkıyoruz. Bu seçimde de yine en güçlü şekilde bizlere destek vereceğinize yürekten inanıyoruz. İlçemiz daha önce olduğu gibi bu seçimde de Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanında duracaktır. Vakit Türkiye vaktidir, vakit birlik vaktidir, vakit Cihanbeyli vaktidir” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da, konuşmasında ilçeye yaptığı hizmetler ve iftar organizasyonu dolayısıyla Başkan Mehmet Kale’ye teşekkür etti. Sözü Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Kılıçarslan Şehir Meydanında gerçekleştirilecek mitinge getiren Ağralı, bütün Konyalıları büyük buluşmaya davet etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, Cihanbeyli’nin gerek ilçe belediyesi gerekse de büyükşehir belediyesinin yaptığı çalışmalarla daha da güzelleştiğini ve geliştiğini belirtti. 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çeken Angı, güçlü bir başkan için mecliste de güçlü bir parti grubunun olması gerektiğini ifade ederek, “Biz sizlerden Cumhurbaşkanımıza ve partimize çok güçlü bir destek istiyoruz. Konya’da inşallah 15 adayımızın 15’in de AK Parti’den seçilmesi hepimizin arzusudur” ifadelerini kullandı.