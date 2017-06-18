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18 Haziran 2017 10:38

Cihanbeyli’de iftar programı

Konya’nın Cihanbeyli İlçesinde belediye tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği ile Kur’an ziyafeti programı binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Cihanbeyli’de iftar programı

18 Haziran 2017 10:38


Cihanbeyli ilçesinde 2014 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen iftar buluşmasına bu yıl da katılım fazla oldu. İlçe meydanındaki programda binlerce vatandaş buluştu. İftar saati yaklaşırken Konya’nın ünlü hafızları tarafından vatandaşlara Kur’an ziyafeti sunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Kale, iftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaştı. Başkan Kale’ye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti.


Programdaki konuşmasında Ramazan’ı Şerif’in tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, belediyesi olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan’da da muhtaçların, kimsesizlerin, düşkünlerin yanında olduklarını belirtti. Başkan Kale “Muhtaçlarımıza her gün iftar vaktinde 3 çeşit sıcak yemek ulaştırdık. Ekiplerimiz mutat ziyaretlerle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladı. Sıcak yemek dağıtımına bizzat ben de katıldım. İnsanlarımızdan aldığımız dua, onların bize gösterdiği yakın ilgi ve sevgi bize güç verdi. Bu uygulamamızdan her gün bin 500 kardeşimiz yararlandı. İnşallah bu kardeşlerimizin bayram şekerlerini de ekiplerimiz kendilerine ulaştıracak” dedi.


Geçen günlerde yetim çocuklarla iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Kale, “Daha önce onlara gönderdiğimiz mektupta ‘Baban sağ olsaydı ondan ne isterdin’ diye sormuştuk. Yavrularımız da bizlere bu sorunun cevabını mektupla bildirdiler. Ve biz de gerekeni yaptık. Gözümüzün bebeği olan çocuklarımız ne istedilerse aldık. Bilgisayardan bisiklete, televizyondan tablete kadar farklı çeşitteki 120 hediyeyi yavrularımızla buluşturduk” dedi.



"Hizmette sınır tanımıyoruz"


Bu Ramazan ayında ilçenin misafirperverliğini gösterme adına güzel bir çalışmanın daha altına imza attıklarını belirten Kale, iki büyük şehrin geçiş noktasında olan Cihanbeyli’de her gün belediye ekiplerinin iftar vaktinde Konya-Ankara Karayolu üzerine çıkarak, trafikte olan, iftara yetişmeye çalışan insanlara hurma, zemzem, kek ve sudan oluşan iftarlıkları dağıttığını kaydetti. Başkan Kale, uygulamanın büyük ilgi gördüğünü ifade etti.


Belediyenin çalışmalarıyla Cihanbeyli’nin altın dönemini yaşadığını ifade eden Kale, “Dev yatırımlar birbiri ardına yükseldi. Hizmette sınır tanımıyoruz. Cihanbeyli Belediyesi yatırımlarıyla Konya genelinde örnek gösteriliyor. Gece gündüz demeden halkımıza hizmet için çalışıyoruz. Bizim tek derdimiz var, o da vatandaşımıza en iyi hizmeti vermektir’’ dedi.


Cihanbeyli Kaymakamı Mustafa Kutlu da böyle güzel bir organizasyondan dolayı Başkan Mehmet Kale’ye teşekkür etti.


Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere’nin de katıldığı programda iftar saatinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı.




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