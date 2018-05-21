Cihanbeyli’de iftar vaktinde yolda olanlara iftariyelik dağıtılıyor

Cihanbeyli Belediyesi iftarı yolda karşılayanlara yönelik geçtiğimiz yıllarda başlattığı uygulamayı bu yılda sürdürüyor. Belediye tarafından iftara yakın dakikalarda Konya-Ankara kara yolu üzerinde seyahat halinde olan vatandaşlara iftariyelik dağıtılıyor. İftariyelik dağıtımına Belediye Gençlik Meclisi ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri de katılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, uygulamayı bir gelenek haline getirdiklerini belirtti. Trafikte kalan vatandaşların oruçlarını açmalarını sağladıklarını ve oldukça güzel tepkiler aldıklarını belirten Kale, iftariyelik paketinde zemzem, su, kek ve hurmanın bulunduğunu ifade etti. Kale, güzel ve hayırlı bir çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, iyilik ve güzelliklerin yayılması için bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Kale, bu Ramazan ayında da belediye olarak muhtaçları, kimsesizleri ve düşkünleri yalnız bırakmadıklarını da sözlerine ekledi.