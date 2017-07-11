Cihanbeyli’de kapalı pazar alanı tamamlanıyor

Tamamlandığında örnek bir proje olacak 7 bin metrekarelik alan üzerine yapılan kapalı pazar alanında çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak kapalı pazar alanında iş yerleri, soğuk hava depoları, fırınlar, mevsimlik işçilerin hizmetine sunulacak ve hamama kadar bir çok bölümü içerisinde bulunduracak. Her gün ticari faaliyetlerin yapıldığı örnek bir eser olacak kapalı pazar alanıyla birlikte Cihanbeyli Orta Anadolu’nun en kapsamlı ve en fonksiyonel kapalı pazarı alanına kavuşacak.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, “Cihanbeyli altın dönemini yaşıyor. Halkımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmette sınır tanımayarak aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kapalı pazar alanında inşaat çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz var gücüyle çalışmalarını yürütüyor. En güzel hizmeti vermek, yeni eserler kazandırmak ve yaşam standardını yükseltmek için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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