Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 11:41

Cihanbeyli’de kapalı pazar alanı tamamlanıyor

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, kapalı pazar alanında inşaat çalışmaları devam ediyor.

Cihanbeyli’de kapalı pazar alanı tamamlanıyor

11 Temmuz 2017 11:41


Tamamlandığında örnek bir proje olacak 7 bin metrekarelik alan üzerine yapılan kapalı pazar alanında çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak kapalı pazar alanında iş yerleri, soğuk hava depoları, fırınlar, mevsimlik işçilerin hizmetine sunulacak ve hamama kadar bir çok bölümü içerisinde bulunduracak. Her gün ticari faaliyetlerin yapıldığı örnek bir eser olacak kapalı pazar alanıyla birlikte Cihanbeyli Orta Anadolu’nun en kapsamlı ve en fonksiyonel kapalı pazarı alanına kavuşacak.


Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, “Cihanbeyli altın dönemini yaşıyor. Halkımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmette sınır tanımayarak aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kapalı pazar alanında inşaat çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz var gücüyle çalışmalarını yürütüyor. En güzel hizmeti vermek, yeni eserler kazandırmak ve yaşam standardını yükseltmek için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


İHA-İP-Y)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:22
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!