Cihanbeyli’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçede yürütülen karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık bir haftadır aralıklarla yağan kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Karla birlikte trafikte sorun yaşanmaması için ekipler 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki çalışmaları Belediye Başkanı Mehmet Kale koordine ediyor.

Titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Kale, “İlçemiz yüz ölçümü olarak malum çok büyük buna rağmen tüm ekiplerimizle kış şartlarının hayatı olumsuz etkilememesi için titiz bir çalışma yürütüyoruz şu ana kadar ilçe merkez, mahalle ve köylerimizde ulaşım devam ediyor çalışmalarımız sonucunda kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Ayrıca dış mahallelerde acil hasta olabilecek vatandaşlarımız için Acil 112 ekiplerimize de desteğimiz mevcut her türlü önlemimizi aldık vatandaşlarımız müsterih olsun” dedi.

Karla mücadele için bütün önlemlerin alındığını söyleyen Başkan Mehmet Kale, “Kar ve buzlanmaya karşı araçlarımız bakımdan geçti. Karla mücadele için yeterli ekip Makine teçhizat, özel buz solüsyonu ve tuz stoklarımız mevcut bulunmaktadır. ihtiyaç halinde ekiplerimizin sayısını artıracağız.47 mahallemizi yedi bölgeye ayırdık ve her bölgeden sorumlu araç ve personelimiz olumsuzluklara müdahale ediyor. Ekiplerimiz kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için 24 saat mesai yapacak” şeklinde konuştu.

Karın günlük yaşamı etkilememesi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Balkan Kale, “Çalışmalarda öncelik okullara verilirken ana arterleri temizleyen ekipler, otobüs güzergahlarını ulaşıma açık hale getirdi. Kepçe ve greyderlerle karlar temizlenirken bir yandan da buzlanmanın önlenmesi için tuz atma çalışmaları yapılıyor. Kar yağışının yolları kayganlaştırması ve buzlanmayı da beraberinde getirmesi neticesinde yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için Cihanbeyli Belediyesi buzlanma için özel solüsyon ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra tüm imkanlarıyla kış koşullarına karşı müdahale ediyor” ifadelerini kullandı.