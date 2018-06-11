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11 Haziran 2018 15:28

Cihanbeyli’de örnek proje

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi her yıl sürdürdüğü “Yetim Gülerse Dünya Güler” projesini bu yıl da devam ettirdi.

Cihanbeyli’de örnek proje

11 Haziran 2018 15:28


İlçede 151 çocuğa mektup gönderilerek “Baban hayatta olsaydı kendisinden ne isterdin” diye soruldu. Çocukların mektupla bildirdikleri isteklerin tamamı yerine getirildi. Gençlik Meclisi ile birlikte yürütülen proje kapsamında ilçedeki yetim çocuklara Başkan Mehmet Kale imzalı birer mektup gönderilerek “Baban hayatta olsaydı kendisinden ne isterdin” diye soruluyor. Çocuklar da bu mektuba cevap yazarak, isteklerini bildiriyor. Oldukça duygusal ifadelerin yer aldığı mektuplardaki bütün talepler Cihanbeyli Belediyesi tarafından yerine getiriliyor.



Bu yıl mektup gönderilen 151 çocuğun istekleri de yerine getirildi


Belediye Başkanı Mehmet Kale, belediye olarak kimsesiz, yetim ve düşkünlere sahip çıktıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden buyana ilçemizdeki kimsesiz, düşkün, yetim, dul ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın hep yanında olduk. Çeşitli projelerle insanımızı kucakladık. Bugün de yetim yavrularımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yavrularımızın mektupla bize bildirdiği tüm isteklerini karşıladık. Onların yüzünü bir nebze de olsun güldürebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.


Cihanbeyli Belediyesinin sosyal belediyecilik anlamında ilklere imza attığını ve birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Kale “Belediye olarak doğumdan ölüme kadar insanımızın yanındayız. ‘Hoş geldin bebek’ , ‘askıda ekmek’ ve bugün yetim çocuklarımıza yönelik yaptığımız çalışma gibi birçok projemiz var” diye konuştu. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları hassasiyetle gerçekleştirdiklerini belirten Kale “Çocuklarımız asla kimsesiz değildir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yetimlerin babasıdır. Onun Konya’daki vekili İl Başkanımız Sayın Hasan Angı da yetimlerimizin babasıdır” dedi.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, belediyenin Ramazan ayında çok güzel bir çalışmanın altına imza attığını belirterek, Başkan Kale ve ekibine teşekkür etti. Ülkemizin güçlü yürüyüşünün devam etmesi gerektiğini belirten Angı, “Mazlumlara yapılan zulümlere ve haksızlıklara karşı dur diyen ortak vicdanın merkezi Türkiye’dir. Dolayısıyla 24 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanımızın elinin çok güçlü olması hem de güçlü bir meclis yapısının teşekkül etmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.


İftar yemeğinin ardından toplam 151 çocuğa talepleri doğrultusunda alınan bisiklet, bilgisayar, cep telefonu, tablet ve televizyon gibi hediyeler verildi. İftar programına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.




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